واکنش فدراسیون کشتی به اظهارات کمیل قاسمی و مدال مشترک المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، در قوانین سال ۲۰۱۹ میلادی اتحادیه جهانی کشتی، در صورتی که نفر اول یک وزن دوپینگ کرده بود، مدال طلا به نفر دوم تعلق می گرفت و مدال نقره نیز به کشتی گیری که توسط کشتی گیر دوپینگی در جریان مسابقات شکست خورده بود و به مدال برنز رسیده بود، تعلق می گرفت و مدال برنز آن وزن نیز به نفر پنجم همان گروه اهداء می شد. اگر نفر دوم دوپینگ کرده بود مدال نقره آن فرد به بازنده آن کشتی گیر که صاحب مدال برنز شده می رسید و مدال برنز نیز به نفر پنجم همان گروه اهدا می شد.

اما نکته ای که در قانون قبلی اتحادیه جهانی لحاظ نشده، این بود که اگر دو کشتی‌گیر در دیدار فینال دوپینگ کرده و از جدول مسابقات حذف شده باشند، مدال طلای این وزن به چه کسی خواهد رسید، به این دلیل که نتیجه این مسابقه با توجه به حذف دو کشتی‌گیر معتبر نخواهد بود.

اتحادیه جهانی کشتی با توجه به این خلاء قانونی در کتاب مقررات خود در سال ۲۰۲۰ اقدام به بروزرسانی قوانین در این زمینه کرد که اگر دو کشتی‌گیر در دیدار فینال دوپینگ کرده باشند، مدال طلا به دو نفر بازنده این کشتی گیران که حائز مدال برنز شده اند خواهد رسید و نفرات پنجم نیز صاحب مدال برنز می شوند و مدال نقره به کشتی‌گیری داده نخواهد شد.

متن قوانین سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ اتحادیه جهانی در این زمینه به شرح زیر است:



