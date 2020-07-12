به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی پیش از ظهر یکشنبه در شورای زکات استان تهران با اشاره به اینکه خط فقر به تعریف مرکز آمار در تهران چهار ونیم میلیون تومان در نظر گرفته شده است اظهار داشت: ۱۲ درصد خانوارهای نیازمند کشور در استان تهران سکونت دارند.

محسنی بندپی افزود: ایجاد تحرک پویاسازی و مولد سازی و در کنار بهره گیری از آموزه‌ای دینی و فرهنگ سازی در خصوص پرداخت زکات برای رفع مشکلات نیازمندان بسیار راه گشا است و هم اکنون که در ایام کرونا به سر می بریم بهره گیری از این موضوع اثر بخشی زیادی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه کمک‌های مومنانه تأثیر به سزایی در بهره مندی افراد نیازمند دارد گفت: با همکاری پایگاه ایرانیان اقدام به شناسایی افراد یا خانوارهایی که به هر دلیلی تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی قرار ندارند کرده‌ایم.

استاندار تهران با اشاره به طرح دوفوریتی مجلس برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: طرح این موضوع و اجرای آن قطعاً اثر بخش خواهد بود.

محسنی بندپی گفت: تعامل با صنف طلا و جواهر با توجه به افزایش قیمت طلا در روزهای اخیر برای پرداخت زکات شرعی در شرایط فعلی که شرایط سخت اقتصادی نابرابری‌هایی را بین اقشار ضعیف رقم زده ضروری است.