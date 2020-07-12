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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۴۷

وزیر جهاد کشاورزی:

سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات، نظام کشاورزی را متحول می کند

سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات، نظام کشاورزی را متحول می کند

وزیر جهاد کشاورزی گفت: سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات، نظام تصمیم سازی در بخش کشاورزی را متحول می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کاظم خاوازی در جلسه شورای راهبری فناوری اطلاعات اظهار داشت: در این سیستم، همه مدیران، تشکل‌ها، بهره‌برداران و ذی نفعان باید بتوانند ورود اطلاعات کرده و اطلاعات کاربردی و عملیاتی برای تصمیم کارشناسی دریافت کنند.

وی افزود: سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات بخش کشاورزی برای همه فعالان بخش کشاورزی باید فرصت ایجاد کند تا سطح بخش کشاورزی را ارتقا دهند.

این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: ما باید برای این سیستم، یک نقشه راه دقیق داشته باشیم تا همه مجموعه‌ها با آن هماهنگ باشند؛ برای هر حرکتی در این سیستم باید اولویت‌بندی شود تا نیاز کشاورزان و نیازهای حاکمیتی برای توسعه کشاورزی معلوم شود.

خاوازی در ادامه با تأکید بر کاربردی کردن اطلاعات احصا شده، گفت: این سیستم باید مدل رفتاری ایجاد کند تا برای تولید محصولات کشاورزی مختلف بتواند ما را به تحلیل برساند تا بدانیم یک محصول با چه شرایطی، در چه مکان‌هایی و با چه حجمی تولید شود و تطبیق آن با نیازهای کشور چیست.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه پیام‌رسان «تاک» را پیام‌رسانی جامع و مفید ارزیابی کرد و افزود: پیام‌رسان تاک باید به‌گونه‌ای فراگیر شود تا همه نیازهای کشاورزی را به صورت پنجره واحد برآورده کند؛ این پیام‌رسان باید راه وصول به مجوزها، دریافت نهاده‌ها، اخذ تسهیلات، بیمه‌ها و همه اطلاعات عملیاتی برای کشت را در اختیار ذینفعان و کشاورزان قرار دهد.

گفتنی است؛ در ابتدای این جلسه گزارش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در خصوص اقدامات انجام شده جهت پیاده‌سازی سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات بخش کشاورزی ارائه شد.

کد مطلب 4972014

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