سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات، نظام کشاورزی را متحول می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کاظم خاوازی در جلسه شورای راهبری فناوری اطلاعات اظهار داشت: در این سیستم، همه مدیران، تشکل‌ها، بهره‌برداران و ذی نفعان باید بتوانند ورود اطلاعات کرده و اطلاعات کاربردی و عملیاتی برای تصمیم کارشناسی دریافت کنند.

وی افزود: سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات بخش کشاورزی برای همه فعالان بخش کشاورزی باید فرصت ایجاد کند تا سطح بخش کشاورزی را ارتقا دهند.

این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: ما باید برای این سیستم، یک نقشه راه دقیق داشته باشیم تا همه مجموعه‌ها با آن هماهنگ باشند؛ برای هر حرکتی در این سیستم باید اولویت‌بندی شود تا نیاز کشاورزان و نیازهای حاکمیتی برای توسعه کشاورزی معلوم شود.

خاوازی در ادامه با تأکید بر کاربردی کردن اطلاعات احصا شده، گفت: این سیستم باید مدل رفتاری ایجاد کند تا برای تولید محصولات کشاورزی مختلف بتواند ما را به تحلیل برساند تا بدانیم یک محصول با چه شرایطی، در چه مکان‌هایی و با چه حجمی تولید شود و تطبیق آن با نیازهای کشور چیست.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه پیام‌رسان «تاک» را پیام‌رسانی جامع و مفید ارزیابی کرد و افزود: پیام‌رسان تاک باید به‌گونه‌ای فراگیر شود تا همه نیازهای کشاورزی را به صورت پنجره واحد برآورده کند؛ این پیام‌رسان باید راه وصول به مجوزها، دریافت نهاده‌ها، اخذ تسهیلات، بیمه‌ها و همه اطلاعات عملیاتی برای کشت را در اختیار ذینفعان و کشاورزان قرار دهد.

گفتنی است؛ در ابتدای این جلسه گزارش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در خصوص اقدامات انجام شده جهت پیاده‌سازی سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات بخش کشاورزی ارائه شد.