جزئیات نحوه ثبت نام چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی + عکس

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در این آزمون ۲۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان، صنعتی و تجاری اقدام به شناسایی و جذب نیروی انسانی مورد نیاز خود در بین ۱۸۵۰۰ موقعیت شغلی از طریق آزمون خواهند کرد.

همزمان با آغاز این آزمون، مهندس محمدحسین قمری در حاشیه مجمع هماهنگی بخش خصوصی سال ۱۳۹۹ در مرکز همایش‌های صدا و سیما با بیان اینکه تنها شرط لازم برای داوطلبان در این آزمون شرط سنی بالای ۱۵ سال است، افزود: داوطلبان می‌توانند در ۹ دسته شغلی با ۲۶۴ عنوان شغلی به رقابت پرداخته و بر اساس تخصص، شایستگی، علاقه یا رشته دانشگاهی خود در یک یا دو دسته شغلی، ثبت‌نام کرده و از فرصت استخدام در یکی از ۲۴۰۰ شرکت بخش خصوصی بهره‌مند شوند.

دبیر چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی با اشاره به اینکه دسته‌های شغلی این آزمون عبارتند از؛ «مالی، اداری و حقوقی»، «مهندسی، فنی و اجرایی»، «هنر، رسانه و آموزش»، «مدیریتی»، «کارشناسی و ارائه خدمات»، «سلامت»، بازاریابی و فروش» و «فناوری اطلاعات»، تصریح کرد: نکته ویژه این آزمون، اعلام نیاز برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها به دبیرخانه آزمون استخدام بخش خصوصی برای جذب بیش از ۱۰۰۰ نیرو به‌طور جداگانه در موقعیت‌های جداگانه در موقعیت‌های مختلف است. از جمله این سازمان‌ها، سازمان صدا و سیما با اعلام نیاز ۱۰ هزار نیرو، گروه صنعتی فولاد هیربد با اعلام نیاز ۳۰۰۰ نیرو، شرکت مهندسی کیان ترابر، ذوب فولاد امید آریان، مجموعه فروشگاه‌های رفاه، بیمه پاسارگاد، بیمه کارآفرین و تعدادی دیگر از شرکت‌ها و سازمان‌ها که اسامی کامل آن‌ها در دفترچه راهنمای چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی درج شده است.

فرآیند ثبت‌نام اینترنتی سومین دوره آزمون استخدام بخش خصوصی از ۲۱ تیرماه آغاز و تا ۱۴ روز ادامه خواهد داشت. همچنین داوطلبان شرکت در آزمون می‌توانند با مراجعه به سایت آزمون استخدام بخش خصوصی inre.ir و یا دفاتر رسمی پیشخوان دولت، برای ثبت‌نام در این آزمون اقدام کنند.

چگونه ثبت نام کنیم؟

برای ثبت نام در چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی وارد سایت inre.ir شوید و روی قسمت «ثبت نام» کلیک کنید.

کدملی، شماره همراه و کد امنیتی را وارد کنید و روی «ثبت و ادامه» کلیک کنید.

ثبت نام در آزمون چهار مرحله دارد که توجه داشته باشید با دقت این مراحل را طی کنید.

«اطلاعات اولیه»

در این مرحله مشخصات فردی خود را مطابق اطلاعات خواسته شده پر کنید. دقت کنید تا استان و شهر محل سکونت را به درستی انتخاب کنید.

انتخاب دسته شغلی: در این مرحله، دسته شغلی خود را از بین ۹ دسته شغلی، با توجه به مشاغل زیرمجموعه‌ی آن‌ها، انتخاب نمائید. هر داوطلب صرفاً مجاز می‌باشد که حداکثر در ۲ دسته شغلی شرکت نماید.

«تأیید اطلاعات»

در این مرحله مشخصات فردی و دسته شغلی انتخاب شده خود را پس از خواندن متن موافقت نامه تأیید می‌کنید. سپس روش پرداخت نرخ مصوب دسته شغلی خود را انتخاب کنید.

نحوه پرداخت به دو صورت «درگاه پرداخت آنلاین» و «پرداخت از طریق انتقال وجه کارت به کارت» می‌تواند انجام گیرد.

۱. در صورت انتخاب «درگاه پرداخت آنلاین» و تأیید و ادامه، به صفحه واریز انتقال داده می‌شوید.

۲. در صورت انتخاب «پرداخت از طریق انتقال وجه کارت به کارت»، باید اطلاعات واریز خود را وارد کنید و در صورت هرگونه مشکل راهنمای کارت به کارت را مطالعه کنید.

«دریافت کد تأیید»

در این مرحله پیامکی حاوی کد تأیید به شماره تلفن همراه شما ارسال شده است.

شما باید کد دریافت شده را در قسمت مشخص شده وارد کنید.

«دریافت کارت»

در این قسمت رمزی برای خود انتخاب و آن را تأیید کنید.

مراحل ثبت‌نام شما با موفقیت انجام شد.

برای اطمینان کد پیگیری خود را همراه داشته باشید.

برای دریافت کارت آزمون خود روی گزینه «چاپ کارت آزمون» کلیک کنید.

گفتنی است زمان برگزاری آزمون‌ها به صورت دقیق در دفترچه راهنما آزمون قرار داده شده است. برای دریافت دفترچه راهنما چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی به سایت‌آزمون مراجعه کنید.

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