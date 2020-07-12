برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری لهستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، رأی دهندگان لهستانی امروز یکشنبه برای شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور پای صندوق‌های رأی حضور یافتند.

در دور اول انتخابات، «آندژی دودا» رئیس جمهور فعلی لهستان ۴۳.۵ درصد و «رافاو تراسکووسکی» نیز ۳۰.۴ درصد آرا را تصاحب کرده بودند.

نظرسنجی‌ها از رقابت تنگاتنگ آن دژی دودا، رئیس جمهوری کنونی لهستان و رافاو تراسکووسکی، شهردار ورشو حکایت دارد.

نتیجه رای‌گیری امروز یکشنبه برای آینده دولت محافظه‌کار و ملی‌گرای این کشور تعیین کننده خواهد بود.

مخالفان حزب حاکم «قانون و عدالت» بر این باور هستند که دولت کنونی، آزادی‌های دموکراتیک در لهستان را محدود کرده است.

رافاو تراسکووسکی، سیاستمدار لیبرال وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات رابطه ورشو با اتحادیه اروپا را بهبود خواهد بخشید و این در حالی است که دولت فعلی لهستان در پی گسترش روابط با آمریکاست.

انتخابات ریاست جمهوری لهستان پیش از این قرار بود ماه مه (اردیبهشت / خرداد) برگزار شود اما به علت شیوع ویروس جدید کرونا به تعویق افتاد. نظرسنجی‌ها در ماه مه از پیشتازی آن دژی دودا حکایت داشت اما محبوبیت رئیس جمهوری کنونی لهستان طی هفته‌های اخیر به علت شیوع بیمای کووید ۱۹ و تبعات اقتصادی آن کاهش یافته است.