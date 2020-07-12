‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش‌وپرورش فارس، فرهاد اسماعیلی در شورای مدارس شبانه‌روزی استان گفت: یکی از مصادیق عدالت آموزشی مدارس شبانه‌روزی است که اگر شرایط آن مهیا نباشد می‌تواند موجب خسارت به دانش آموزان شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس گفت: شیوع کرونا موجب تغییر درروند بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی و ازجمله تعلیم و تربیت شد که دیگر امکان بازگشت به شرایط معمول قبل نیست و باید در این مسیر گام برداشت.

وی گفت: در زمان شیوع کرونا یکی از سخت‌ترین شرایط، حضور دانش آموزان در مدارس به‌صورت شبانه‌روزی است که لازم است همه جوانب برای حضور این دانش آموزان در وضعیت کرونا پیش‌بینی شود.

اسماعیلی گفت: آموزش سرپرستان و عوامل اجرایی مدارس شبانه‌روزی، تهیه زیرساخت لازم برای آموزش مجازی در این مدارس، تغییر روش‌های نظارتی و آموزشی بر مدارس شبانه‌روزی، توزیع نیروی انسانی، تهیه محتوای آموزشی خودآموز، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند زمینه کاهش مشکلات در این مدارس در وضعت کرونا ویروس را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نزدیک به ۱۳۲ مدرسه شبانه‌روزی با حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز در مدارس فارس فعال است که ۱۱ هزار و ۷۹۴ نفر از این دانش آموزان، به‌صورت خوابگاهی در این مدارس مشغول به تحصیل هستند.