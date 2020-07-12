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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۱۳

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی:

۱۰ تن فرآورده خام دامی در خراسان جنوبی معدوم شد

۱۰ تن فرآورده خام دامی در خراسان جنوبی معدوم شد

بیرجند- مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: ۱۰ تن و ۱۶ کیلوگرم انواع فرآورده‌ های خام دامی غیر بهداشتی طی سه ماهه نخست سال جاری معدوم و از چرخه مصرف خارج شده است.

محمد اصغرزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: تأمین سلامت و بهداشت غذایی جامعه یکی از رسالت‌های این سازمان بوده که در این راستا نظارت‌های مستمری از مراکز عرضه فرآورده خام دامی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین سوپرمارکت‌ها، آشپزخانه‌ها، رستوران‌ها، مرغ فروشی‌ها و لبنیاتی‌ها به صورت مستمر توسط تیم‌ها نظارتی اداره کل دامپزشکی استان پایش و رصد می‌شوند.

اصغر زاده با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال جاری ۱۳ هزار و ۵۲۱ مورد بازدید از این مراکز انجام شده است، افزود: طی این بازدیدها ۱۴ هزار و ۳۶۶ کیلوگرم از فرآورده‌های خام دامی ضبط شده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی افزود: همچنین طی این مدت ۱۰ تن و ۱۶ کیلوگرم از فرآورده‌های خام دامی معدوم و از چرخه مصرف کنندگان خارج شده است.

اصغر زاده افزود: از مجموع معدومی ها ۵۸۸ مورد دام سنگین شامل گاو، گوساله و شتر، ۴۰۲ مورد دام سبک گوسفند و بز و شش هزار و ۷۲ مورد طیور بوده است.

وی ادامه داد: همچنین ۲۶۲ مورد آبزیان، هزار و ۵۱۴ مورد آلایش خوراکی دام و طیور، ۸۱ مورد تخم مرغ، ۵۸ مورد در سایر موارد و هزار و ۴۰ مورد معدومی در سردخانه بوده است.

کد مطلب 4972033

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