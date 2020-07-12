۱۰ تن فرآورده خام دامی در خراسان جنوبی معدوم شد

محمد اصغرزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: تأمین سلامت و بهداشت غذایی جامعه یکی از رسالتهای این سازمان بوده که در این راستا نظارتهای مستمری از مراکز عرضه فرآورده خام دامی انجام میشود.
وی ادامه داد: همچنین سوپرمارکتها، آشپزخانهها، رستورانها، مرغ فروشیها و لبنیاتیها به صورت مستمر توسط تیمها نظارتی اداره کل دامپزشکی استان پایش و رصد میشوند.
اصغر زاده با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال جاری ۱۳ هزار و ۵۲۱ مورد بازدید از این مراکز انجام شده است، افزود: طی این بازدیدها ۱۴ هزار و ۳۶۶ کیلوگرم از فرآوردههای خام دامی ضبط شده است.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی افزود: همچنین طی این مدت ۱۰ تن و ۱۶ کیلوگرم از فرآوردههای خام دامی معدوم و از چرخه مصرف کنندگان خارج شده است.
اصغر زاده افزود: از مجموع معدومی ها ۵۸۸ مورد دام سنگین شامل گاو، گوساله و شتر، ۴۰۲ مورد دام سبک گوسفند و بز و شش هزار و ۷۲ مورد طیور بوده است.
وی ادامه داد: همچنین ۲۶۲ مورد آبزیان، هزار و ۵۱۴ مورد آلایش خوراکی دام و طیور، ۸۱ مورد تخم مرغ، ۵۸ مورد در سایر موارد و هزار و ۴۰ مورد معدومی در سردخانه بوده است.
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