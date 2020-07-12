ابتر ماندن قانون عفاف و حجاب در کشور/ ضرورت نگاه ویژه مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه پرسا پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری هفته عفاف و حجاب در رشت، اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا بیشتر فعالیتهای هفته عفاف و حجاب در بستر فضای مجازی برگزار میشود.
وی با اشاره به عدم برگزاری تجمعات و مراسم حضوری برای این هفته، گفت: محوریت برنامههای امسال بهره گیری از بستر فضای مجازی و اجرای پویشهای مجازی است.
رئیس سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان در ادامه با بیان اینکه کمک و دستگیری از نیازمندان به ویژه بانوان سرپرست خانوار در قالب طرح مواسات در دستور کار قرار گرفته است، افزود: تجلیل و تشویق فعالان عرصه عفاف و حجاب به ویژه تولیدکنندگان پوشاک نیز از دیگر برنامهها است.
وی با اشاره به علت نامگذاری ۲۱ تیرماه با عنوان هفته عفاف و حجاب، گفت: ۸۵ سال پیش عدهای از مردم ایران به ویژه بانوان به خاطر دفاع از حجاب و عفت در مسجد گوهرشاد به خاک و خون کشیده شدند.
پرسا با بیان اینکه امروز به واسطه بروز برخی مشکلات در حوزه معیشت و اقتصاد عدهای در برابر آمران به معروف و ناهیان از منکر در حوزه عفاف حجاب مدعی میشوند حجاب امری درونی و شخصی است و هیچ کسی نمیتواند دیگری را اجبار به رعایت آن کند، تصریح کرد: بررسی همه جوانب نشان دهنده تأثیرگذاری عفت و حجاب در جامعه و اجتماعی بودن این موضوع است.
حجاب محدودیت نمیآورد
وی با اشاره به اینکه بدحجابی یا بی حجابی همانند هر عمل ناپسند دیگری دارای پیامدهای اجتماعی و عمومی دارد، گفت: رعایت عفاف و حجاب تنها مختص یک جنس، فصل و یا زمان خاصی نیست بلکه تمام جوامع را تحت تأثیر قرار میدهد.
رئیس سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان با بیان اینکه عدم توجه به این مسائل ناهنجاریهای اجتماعی همانند افزایش فساد و خیانت، بزههای اجتماعی را به دنبال خواهد داشت، ادامه داد: حجاب محدودیت نمیآورد بلکه از گذشته تا به امروز شاهد فعالیت بانوان و دختران محجبه در عرصههای مختلف اجتماعی هستیم، قطعاً پیامدهای بیرونی بی حجابی بسیار بیشتر از باحجابی است.
وی با اشاره به وجود قانون عفاف حجاب در کشور، ادامه داد: حتی در کشورهای غربی که اعتقادی به عفاف و حجاب ندارند نوع پوشش در دستگاههای اجرایی، ادارات، سازمانها در یک چارچوب خاص قرار دارد.
پرسا با تاکید بر ضرورت توجه مسئولان و نمایندگان مجلس به نوع حجاب در سطح ادارات و سازمان، گفت: این قانون در حال حاضر ابتر مانده و نیازمند جدیت همگان برای اجرای آن است.
وی با بیان اینکه امروز اولویت بسیج در همه اقشار، حل مشکلات مردم و تحقق مطالبات رهبری در بخشها و حوزههای مختلف به ویژه فرهنگی است، افزود: همه باید در امر ترویج عفاف و حجاب در جامعه دغدغه مند باشند.
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