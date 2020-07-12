خرید مباشرتی تضمینی دانه روغنی آفتابگردان در خوزستان آغاز شد

جمشید بنی فری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح خرید مباشرتی، تضمینی دانه روغنی آفتابگردان از ۱۵ تیرماه امسال در چهار شهرستان استان خوزستان آغاز شده و از ۲۰ تیرماه در مراکز خرید شهرستان باوی به عنوان اولین شهرستان استان محموله‌های آفتابگردان تحویل گرفته شد.

وی افزود: در حال حاضر آفتابگردان در چهار شهرستان دزفول، شادگان، باوی و کارون در حال برداشت است و پیش‌بینی می‌شود یک هزار و ۲۰۰ تن آفتابگردان از این چهار شهرستان خرید شود.

مدیر تعاون روستایی خوزستان در ادامه بیان کرد: تاکنون بیش از ۸۰ تن آفتابگردان در شهرستان باوی خرید صورت گرفته است و پیش‌بینی می‌شود ۷۵۰ تن در شهرستان باوی، ۱۲۰ تن در کارون، ۳۰۰ تن در شادگان و ۳۰ تن دانه روغنی آفتابگردان در دزفول خریداری شود.

بنی فری در پایان گفت: خرید هر کیلو دانه روغنی آفتابگردان ۴,۲۰۰ تومان است که پس از خرید به شرکت‌های روغن‌کشی ارسال می‌شود.