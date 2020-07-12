۳۰ درصد جمعیت مددجویی ایلام استعداد ورود به عرصه اشتغال را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی نژاد ظهر روز یکشنبه در سفر به شهرستان دهلران و در دیدار با امام جمعه این شهرستان افزود: ۷۰ درصد دیگر جمعیت مددجویی این استان افراد سالمند، زنان سرپرست خانوار و دیگر افراد ناتوان هستند که شرایط ورود به عرصه کار و اشتغال ندارند.
وی افزود: تقویت فرهنگ کار و تلاش در بین جامعه مددجویی یکی از برنامههای مهم این نهاد در استان بوده و ما از دستگاههای دیگر انتظار داریم که در این عرصه مهم کمیته امداد را همراهی کنند.
موسی نژاد ادامه داد: یکی از شرطهای مهم کمیته امداد برای ارائه خدمت به نیازمندان همراهی آنان با برنامههای اشتغال زایی است و اینکه به منظور کسب استقلال معیشتی و توانمند شدن، برنامههای این نهاد در این زمینه را همراهی کنند.
وی در ادامه به موضوع زکات اشاره کرد و گفت: دهلران از ظرفیتهای اصلی و مهم استان ایلام در زمینه پرداخت زکات است و هر ساله مبالغ خوبی در این شهرستان جمع آوری میشود.
مدیرکل امداد استان ایلام تصریح کرد: با این حال بر اساس آمارها تاکنون از کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت زکات این شهرستان استفاده شده است و استفاده از همه ظرفیت زکات این شهرستان میتواند به حداقل رسیدن مشکلات و رفع محرومیت و مشکلات نیازمندان منجر شود.
وی ادامه داد: از اعضای شورای زکات دهلران انتظار داریم با احساس مسئولیت بیشتر در زمینه تحقق پرداخت حداکثری زکات در دهلران همکاری بیشتری داشته باشند.
مسکن مهر دهلران به کمک مددجویان فاقد مسکن این شهر میآید
مدیرکل امداد استان ایلام با بیان اینکه مددجویان فاقد مسکن دهلران ماهیانه بیش از ۵۰ میلیون تومان اجاره خانه پرداخت میکنند با تکمیل مسکن مهر برای این خانواده همه این مددجویان صاحب مسکن میشوند.
وی گفت: در صورت آماده سازی زیرساختهای مسکن مهر دهلران مشکل مسکن مددجویان این شهر در آینده نزدیک برطرف میشود.
وی افزود: از فرمانداری دهلران و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی انتظار داریم در زمینه تسریع در آماده سازی زیرساختهای مسکن مهر مددجویان دهلران همکاری کنند تا دیگر این مددجویان اجاره پرداخت نکنند.
مدیرکل امداد استان ایلام ادامه داد: در زمینه زکات، انتظار داریم مسئولان این شهرستان و اعضای شورای زکات بیشتر پای کار بیایند تا این فریضه جایگاه واقعی خود را در این شهرستان پیدا کند.
نظر شما