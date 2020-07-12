کاهش نرخ بیکاری در لرستان با توسعه صنعت گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در جمع کارکنان اداره کل میراث فرهنگی لرستان گفت: کشور ما از جمله کشورهایی است که غنی‌ترین فرهنگ و تمدن جهانی را دارد و همین آثار باستانی و میراث فرهنگی شناسنامه ملی و هویت مردم ایران محسوب می‌شوند که باید درخور توجه و مایه مباهات هر ایرانی باشند.

وی اظهار داشت: میراث فرهنگی هر استان و منطقه نشانگر هویت و تاریخچه آن سرزمین است پس باید به آن معرفت و آگاهی داشت و از نسلی به نسل‌های آینده منتقل شود تا در پاسداری، حفظ و احیای آن کوشا باشند.

نماینده ولی فقیه در لرستان افزود: داشتن معرفت نسبت به داشته‌های تاریخی و میراث فرهنگی در هر جامعه‌ای موجب خودباوری، حس تفاخر و مسئولیت پذیری در حفظ و نگهداری از آن خواهد شد.

حجت الاسلام شاهرخی با اشاره به اینکه میراث فرهنگی در کشور ما محدود به ابنیه تاریخی یا جاذبه‌های طبیعی نیست، افزود: به لطف خداوند لرستان دارای آبشارها، مواهب طبیعی و جاذبه‌های گردشگری بسیاری است و در کنار آن میراث ناملموس فرهنگی و تاریخی بیشماری مانند آداب و رسوم‌ها دارد که باید هم تراز با میراث ملموس مورد توجه، توسعه و احیا قرار گیرند.

وی ادامه داد: اسلام نیز یکی از موارد میراث فرهنگی ماست که در طول تاریخ به ایران وارد و با فرهنگ ایرانی عجین شد و پرورش پیدا کرد بنابراین اسلام به عنوان یک میراث دینی و فرهنگی در زمره داشته‌های میراث فرهنگی استان و کشور محسوب می‌شود.

امام جمعه خرم آباد با تاکید بر لزوم توسعه گردشگری در لرستان اظهار داشت: مشکل اولیه لرستان نرخ بالای بیکاری، کمبود صنعت و یا تعطیلی مراکز کارگاهی و کارخانه‌های معدود است که در رفع این ‌معضل توجه ویژه به صنعت گردشگری دارای دو کاربرد اساسی است از جمله مواهب خدادادی و جاذبه‌های بی بدیل گردشگری در لرستان که به شایستگی باید معرفی شوند و و در وهله بعد موجب استمرار چرخ اقتصاد و درآمدزایی در استان خواهد شد که این مهم مدیریت جهادی و همکاری دیگر دستگاه‌های اجرایی با اداره کل میراث فرهنگی لرستان را می‌طلبد.

حجت الاسلام شاهرخی موفقیت در صنعت گردشگری و توریسم پذیری را مرهون مطالعات و نیازسنجی دقیق اداره کل میراث فرهنگی دانست و تصریح کرد: لرستان دارای حدود ۵ هزار جاذبه گردشگری است که تنها با تکیه بر همین مواهب خدادادی و توسعه صنعت گردشگری می‌توان نرخ بالای بیکاری در لرستان را کاهش داد.