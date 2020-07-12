  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۳۷

مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید خبر داد

هدف گیری تشکیل ۵۰۰۰ صندوق خرد محلی در ۵۰۰۰ روستا

هدف گیری تشکیل ۵۰۰۰ صندوق خرد محلی در ۵۰۰۰ روستا

مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید از هدف گیری تشکیل ۵۰۰۰ صندوق خرد محلی در ۵۰۰۰ روستاخبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق کارآفرینی امید، علی اصغرنورالله زاده در مراسم تقدیر از منتخبین چهارمین دوره انتخاب کارآفرینان زن از هدف گیری تشکیل ۵۰۰۰ صندوق خرد محلی در ۵۰۰۰ روستاخبرداد و اظهار داشت: به شعب استان‌ها اعلام کردیم که با کمترین مراجعه به خاطر شیوع کرونا بانوان کارآفرین بتوانند تسهیلات خود را دریافت کنند.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید افزود: صندوق کارآفرینی امید همه تلاش خود را برای حمایت از کسب و کار بانوان روستایی به کار گرفته و امیدواریم بتوانیم حمایت از صندوق‌های اعتبارات خُرد زنان روستایی را که اکنون ۲۵۰۰ صندوق است تا سال آینده به ۵۰۰۰ صندوق برسانیم.

وی گفت: این صندوق‌ها کمک خوبی به توسعه معیشت روستاییان و توسعه کسب و کار زنان روستایی می‌کند و از اقدامات خوب دولت بوده است.

کد مطلب 4972060

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها