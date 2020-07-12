هدف گیری تشکیل ۵۰۰۰ صندوق خرد محلی در ۵۰۰۰ روستا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق کارآفرینی امید، علی اصغرنورالله زاده در مراسم تقدیر از منتخبین چهارمین دوره انتخاب کارآفرینان زن از هدف گیری تشکیل ۵۰۰۰ صندوق خرد محلی در ۵۰۰۰ روستاخبرداد و اظهار داشت: به شعب استان‌ها اعلام کردیم که با کمترین مراجعه به خاطر شیوع کرونا بانوان کارآفرین بتوانند تسهیلات خود را دریافت کنند.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید افزود: صندوق کارآفرینی امید همه تلاش خود را برای حمایت از کسب و کار بانوان روستایی به کار گرفته و امیدواریم بتوانیم حمایت از صندوق‌های اعتبارات خُرد زنان روستایی را که اکنون ۲۵۰۰ صندوق است تا سال آینده به ۵۰۰۰ صندوق برسانیم.

وی گفت: این صندوق‌ها کمک خوبی به توسعه معیشت روستاییان و توسعه کسب و کار زنان روستایی می‌کند و از اقدامات خوب دولت بوده است.