سومین جشنواره داستان کوتاه بهاران تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره داستان کوتاه بهاران که پیش‌تر خبر آغاز به‌ کار این‌جشنواره را اعلام و مهلت ارسال آثار به این‌رویداد را تا ۲۰ تیر عنوان کرده بود، از تمدید مهلت شرکت در این‌جشنواره خبر داد.

به‌این‌ترتیب علاقه‌مندان به شرکت در این‌مسابقه، می‌توانند اثر خود را تا پایان روز ۱۵ شهریور به دبیرخانه این‌جشنواره ارسال کنند.

موضوع داستان‌های ارسالی به این‌مسابقه آزاد است و هر فرد تنها می‌تواند با یک اثر در مسابقه شرکت کند. همچنین داستان ارسالی نباید از ۵ هزار کلمه بیشتر باشد. داستان باید در قالب فایل word به نشانی پست الکترونیک baharanschool۱@gmail.com ارسال شود و داستان ارسالی نباید پیش‌تر در هیچ‌جشنواره یا جایزه ادبی شرکت کرده و یا در نشریه‌ای چاپ شده باشد.

مشخصات فردی و آدرس ایمیل هر فرد شرکت‌کننده باید ابتدای داستانش درج شود و طبق اعلام هیئت داروان، مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان این‌جایزه هفته آخر مهرماه امسال برگزار می‌شود.

هیأت داوران سومین دوره جایزه بهاران، متشکل از علی خدایی، نفیسه مرشدزاده و سلمان باهنر است.

جایزه بهاران سال ۱۳۹۶ توسط موسسه بهاران در دو بخش داستان کوتاه و شعر آغاز به کار کرده و امسال سومین دوره خود را با محوریت داستان کوتاه پشت سر می‌گذارد.