افزایش۳برابری میزان بستری سرپایی/برخورد جدی در عیدقربان انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، سراج الدین عارف نیا پیش از ظهر یک شنبه در جلسه استانی پیشگیری و مقابله با کرونا اظهارکرد: روزی که پیک کرونا آغاز شد ارزیابی این بود که طی یک هفته میزان ترخیص و پذیرش یکی شود اما آمار بالا رفت و هنوز هم در بسیاری از بیمارستان ها این موازنه برقرار نشده است.

وی افزود: بیمارستان کلاله با تعداد حدود ۵۰ بیمار به حالت پلاتو (یکنواخت) رسیده است.

عارف نیا با بیان اینکه در بیمارستان مینودشت روند بستری افزایشی است، تصریح کرد: بیمارستان مطهری و پیامبر اعظم (ص) گنبدکاووس هم ثبات داشته و بیمارستان شهدای این شهرستان هم تعداد بیماران از ۳۲ نفر به ۴۱ افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه بیمارستان طالقانی گنبدکاووس هم هشت الی ۱۰ نفر بستری هستند، بیان کرد: بیمارستان حضرت معصومه آزادشهر به دلیل اعزام بیماران از گنبدکاووس سینوسی است.

عارف نیا با بیان اینکه بیمارستان علی آبادکتول هم حالت پلاتو دارد، گفت: بیمارستان پنج آذر گرگان در یک روز پیک زد اما روز بعد ترخیص داشتیم و هم اکنون با انتقال بار به بیمارستان صیاد شیرازی، ۷۰ نفر بستری هستند.

وی بیان کرد که تعداد بیماران صیاد شیرازی ۶۶ و تعداد کودکان بستری در طالقانی گرگان هم ۹ نفر است.

عارف نیا در خصوص بیمارستان آق قلا، گفت: تعداد بیماران از ۵۴ نفر به ۴۷ نفر رسیده و به ثبات نزدیک شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان اظهار کرد: در کردکوی هم روند بستری صعودی بوده و ۴۲ نفر بستری هستند.

عارف نیا با بیان که روند بستری بیماران در بیمارستان بندرگز کاهشی است، گفت: در ماه پیک (۲۰ خرداد تا ۲۰ تیرماه) سه هزار و ۳۵۰ نفر بستری شدند در حالی که در ماه آمار بستری ها هزار و ۲۷۴ نفر بستری بودند.

طبق گفته عارف نیا تعداد بیماران سرپایی سه برابر شده است.

وی گفت: باید دستورالعمل سخت تری در عید قربان اعمال شود تا کسی جرات برگزاری مراسم نداشته باشد.