آغاز فروش آنلاین سرورهای اختصاصی افرانت با ۵۰ درصد تخفیف

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، راه اندازی امکان خرید آنلاین سرورهای اختصاصی افرانت یکی دیگر از نوآوری‌های این شرکت جهت تسهیل فرآیند خرید این محصول و تحویل آن به مشتری در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد استفاده از تجهیزات با بهترین برندهای روز دنیا و ارائه خدمات مطابق با استانداردهای جهانی از عوامل موفقیت این شرکت در حوزه دیتاسنتر و خدمات ابری است.

شرکت افرانت (سهامی عام) با دو دهه سابقه درخشان در این صنعت، از اولین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات دیتا سنتر بوده که در سال ۱۳۹۵ نیز اولین دیتاسنتر ابری بخش خصوصی کشور را افتتاح کرده است.

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