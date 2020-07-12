به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از هفته بهزیستی، وحید قبادی دانا در آئین افتتاح ۲ هزار و یکصد واحد مسکونی از طریق ویدئو کنفرانس به افراد دارای معلولیت و مددجویان تحت پوشش، ۲۳ واحد مسکن مددجویی استان را نیز مورد بهره برداری قرار داد.

مدیرکل بهزیستی استان مرکز ی در حاشیه این مراسم اظهار کرد: این واحدها به صورت خود مالکی بوده که ۵ واحد مسکونی آن در قالب تفاهم نامه تأمین مسکن خانوارهای دارای حداقل ۲ عضو معلول از کمک بلا عوض ۳۰ میلیون تومانی بهره مند شده اند که ۱۵ میلیون تومان آن بنیاد مستضعفان، ۱۰ میلیون بهزیستی و ۵ میلیون تومان هم انجمن خیرین پرداخت شده و ما بقی سهم آورده خود مددجو بوده است.

زهرا امینی افزود: ۱۸ واحد مسکونی نیز مربوط به سایر خانواده‌های تحت پوشش که بیشتر به صورت احداثی در روستا و واحدهای آسیب دیده از سیل که در فروردین ماه ۹۸ تخریب شده بودند که متوسط سقف ۱۰ میلیون تومان برای هر واحد کمک بهزیستی، ۱۵ میلیون تومان کمک بنیاد مستضعفان و ۴۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی با کارمزد ۴ درصد است.

به گفته وی سازمان بهزیستی برای تمامی گروه‌های تحت پوشش خود از قبیل معلولین سرپرست خانوار، زنان سرپرست خانوار، خانوارهای دارای حداقل ۲ عضو معلول تحت تکفل، معلولین مجرد بالای ۲۰ سال، زنان و دختران خود سرپرست بالای ۳۵ سال، فرزندان ترخیص شده از مراکز شبانه‌روزی بهزیستی و بهبودیافتگان برنامه ریزی های لازم را اتخاد می‌کند.

این مقام مسئول عنوان کرد: از ابتدای طرح نهضت مسکن سازمان بهزیستی کشور ۲ هزار و ۲۵۸ واحد مسکونی به معلولین و مددجویان تحت پوشش این اداره کل واگذار شده است.