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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۲۵

توسط رییس سازمان بهزیستی کشور؛

۲۳ واحد مسکن مددجویی بهزیستی استان مرکزی بهره‌برداری شد

۲۳ واحد مسکن مددجویی بهزیستی استان مرکزی بهره‌برداری شد

اراک- امروز ۲۳ واحد مسکن مددجویی بهزیستی استان مرکزی توسط رییس سازمان بهزیستی کشور از طریق ارتباط ویدیو کنفرانس مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از هفته بهزیستی، وحید قبادی دانا در آئین افتتاح ۲ هزار و یکصد واحد مسکونی از طریق ویدئو کنفرانس به افراد دارای معلولیت و مددجویان تحت پوشش، ۲۳ واحد مسکن مددجویی استان را نیز مورد بهره برداری قرار داد.

مدیرکل بهزیستی استان مرکز ی در حاشیه این مراسم اظهار کرد: این واحدها به صورت خود مالکی بوده که ۵ واحد مسکونی آن در قالب تفاهم نامه تأمین مسکن خانوارهای دارای حداقل ۲ عضو معلول از کمک بلا عوض ۳۰ میلیون تومانی بهره مند شده اند که ۱۵ میلیون تومان آن بنیاد مستضعفان، ۱۰ میلیون بهزیستی و ۵ میلیون تومان هم انجمن خیرین پرداخت شده و ما بقی سهم آورده خود مددجو بوده است.

زهرا امینی افزود: ۱۸ واحد مسکونی نیز مربوط به سایر خانواده‌های تحت پوشش که بیشتر به صورت احداثی در روستا و واحدهای آسیب دیده از سیل که در فروردین ماه ۹۸ تخریب شده بودند که متوسط سقف ۱۰ میلیون تومان برای هر واحد کمک بهزیستی، ۱۵ میلیون تومان کمک بنیاد مستضعفان و ۴۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی با کارمزد ۴ درصد است.

به گفته وی سازمان بهزیستی برای تمامی گروه‌های تحت پوشش خود از قبیل معلولین سرپرست خانوار، زنان سرپرست خانوار، خانوارهای دارای حداقل ۲ عضو معلول تحت تکفل، معلولین مجرد بالای ۲۰ سال، زنان و دختران خود سرپرست بالای ۳۵ سال، فرزندان ترخیص شده از مراکز شبانه‌روزی بهزیستی و بهبودیافتگان برنامه ریزی های لازم را اتخاد می‌کند.

این مقام مسئول عنوان کرد: از ابتدای طرح نهضت مسکن سازمان بهزیستی کشور ۲ هزار و ۲۵۸ واحد مسکونی به معلولین و مددجویان تحت پوشش این اداره کل واگذار شده است.

کد مطلب 4972083

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