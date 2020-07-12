۲۰۸ واحد صنفی آسیب دیده از کرونا در قزوین تقاضای تسهیلات دارند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رؤسای اتحادیه‌های صنفی شهرستان قزوین در راستای پیشگیری از کرونا در واحدهای صنفی روز یکشنبه با حضور منوچهر حبیبی معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین، نامدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، افضلی رئیس سازمان صمت و جمعی از بازاریان و اصناف در اداره صمت قزوین برگزار شد.

عزیزالله افضلی در این نشست اظهار داشت: با توجه به مشکلاتی که برای اصناف در دوران کرونا ایجاد شد اقداماتی برای حمایت از اصناف آسیب دیده صورت گرفت تا بخشی از مشکلات کاهش یابد.

وی افزود: تاکنون ۱۶۷ فقره پرونده دریافت تسهیلات واحدهای صنفی تأیید و به بانک عامل معرفی شده و ۴۱ پرونده هم در دست بررسی است.

افضلی تصریح کرد: این تعداد واحد صنفی درخواست ۱۷۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات داشته‌اند که همه موارد در دست بررسی است.

وی گفت: اگر اصناف همکاری لازم را برای مقابله با کرونا نداشته باشند با چالش‌های زیادی روبرو خواهیم شد و باید هزینه‌های بیشتری را متحمل شویم و این روند شکننده خواهد بود.

افضلی یادآور شد: در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و مقابله با ویروس کرونا نباید خسته شویم و آن را جدی بگیریم زیرا هر گونه غفلتی می‌تواند فاجعه بار باشد و استان را در شرایط بحرانی قرار دهد.

رئیس سازمان صمت استان قزوین اظهار داشت: کرونا به حوزه اقتصاد جهان، کشور و استان آسیب‌های جدی زده و با کمک سامان صمت تلاش می‌کنیم آسیب‌های کرونا به حداقل برسد.

وی اضافه کرد: از سوی وزارت صمت آسیب‌های اقتصادی حوزه‌های صنفی، صنعتی و معدنی مطالعات گسترده‌ای صورت گرفته و این روند باید تداوم یابد.

افضلی گفت: امروز باید بپذیریم بالید مدت‌ها با کرونا زندگی کنیم و اگر رفتار خود را با این شرایط هماهنگ نکنیم و سهل انگاری صورت گیرد در تأمین نیازهای درمانی و مواد بهداشتی مورد نیاز با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

