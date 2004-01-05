راديكالهاي دوم خردادي در پي ايجاد تنش و غوغاسالاري هستند

محمد كاظم انبار لويي عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر گفت : قانون انتخابات تكليف اجرا و نظارت را مشخص كرده است و دراجرا به هيات اجرايي ماموريت داده است تا بر اساس نظر مراجع چهارگانه نسبت به صلاحيت داوطلبين اظهار نظر كند.

انبار لويي درباره تاييد نيروهاي موسوم به نهضت آزادي درهيات هاي اجرايي گفت: دراين مورد خاص و تاييد صلاحيت نهضت آزادي نظر حضرت امام به عنوان عاليترين مقام صالح در كشوراين بود كه هيچ يك از اعضاي نهضت آزادي براي تصدي سمت هاي اجرايي، تقنيني و قضايي صلاحيت ندارند .

وي تصريح كرد: مراجع چهارگانه نيز طبق نظر امام و نتايج بررسي هائي كه در دادگاههاي انقلاب اسلامي در ارتباط با اعضاي نهضت آزادي و ملي مذهبي به وجود آمد، نظر منفي دادند .

عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت تاكيد كرد : متاسفانه هيات اجرايي تهران به اين نظرات توجه نكرده است و حتي فرمي را كه اين گروه پر كردند و اعلام كرده اند كه التزام به ولايت فقيه و قانون اساسي نداريم به آن هم توجه نشده است كه به نظر مي رسد يك اراده اي پشت تصميمات وزارت كشور و هيات اجراي قرار گرفته است كه مي خواهد هزينه رد صلاحيت اين افراد را به گردن شوراي نگهبان بياندازد و چون مي داند كه شوراي نگهبان قطعا اينها را رد صلاحيت مي كند در تلاش است تا هزينه را شوراي نگهبان بپردازد.

وي افزود : اين افراد تلاش مي كنند تا بخشي از آراي اين افراد را در حوزه هاي مختلف هرچند ناچيز، در پشت آراي كانديداهاي خود قرار دهند اين يك بي انضباطي در اجرا و لگد كوب كردن قانون انتخابات است.

انبار لويي گفت : با آنكه اين تخلفات به طور آشكار صورت گرفته است رييس جمهور براي صيانت از قانون اساسي و قانون انتخابات متاسفانه گامي برنداشته است .

وي افزود : ايشان اختيار تام دارند و مي توانند وزير كشورو رييس ستاد انتخابات كشور را به خاطر اين تخلفات آشكار وعلني بر كنار كنند.

انبار لويي تاكيد كرد: البته فقط درارتباط با اين گروهك نيست بلكه موارد زيادي بر اساس اعلام نهادهاي قانوني كشور افرادي را هيات اجرايي تاييد كرده است كه معتاد بوده اند و بر خلاف اعلام نظر نهادهاي چهارگانه سوابق منفي از جمله مواد مخدر ، قاچاق و فساد اخلاقي داشته اند وليكن اينها را نيز تاييد كرده اند.

وي با مهم و با اهميت خواندن اقدام هيات نظارت در برخورد با تاييد اين صلاحيتها گفت : اميدوارم كه هيات نظارت بر اساس اسناد شفاف به روشنگري بپردازد تا ما يك انتخابات سالم و با رعايت موازين قانوني داشته باشيم .

وي درباره تاثيربعضي از نيروهاي دوم خردادي برتاييد صلاحيت ملي مذهبي ها افزود : آنها هميشه دنبال حادثه آفريني و هيجان آفريني هستند و معتقدند كه اگر انتخابات در يك فضاي آرام و بدون تنش صورت گيرد نتايج انتخابات به نفع آنها نيست بنابراين كاري كه آنها مي كنند افزايش تنش و هيجان در جامعه است و طبيعي است وقتي برخلاف قانون اساسي عمل مي كنند اين تنش به وجود مي آيد وبا استفاده از اين غوغا سالاري و تنش پديدآمده درصددند نان خود را در آن تنور بپزند.

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