به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین کریم اظهار کرد: در حمله دوم ویروس کرونا تغییراتی داشته و با سرعت بیشتری انتقال پیدا می‌کند، سن ابتلاء پایین آمده و ما می‌بینیم که نوجوانان و کودکان نیز مبتلا می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه میزان کشندگی ویروس بیشتر شده و علائم علاوه بر تنفسی به صورت گوارشی و مغزی و عصبی بروز می‌کنند، گفت: ما هزار تخت برای بیماران کرونایی در نظر گرفتیم که ۵۳۰ تخت تا الان اشغال شده است.

بیمارستان صحرایی در البرز آماده سازی می‌شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز گفت: سه بیمارستان امام حسین (ع) در شرق کرج، کوثر در غرب کرج و امام علی (ع) در جنوب کرج مختص بیماران کرونایی در نظر گرفته شده است و بیمارستان صحرایی و نقاهت گاه‌ها نیز در حال آماده سازی هستند.

دکتر کریم هشدار داد: هم اکنون استان البرز در وضعیت هشدار قرار دارد و اگر مردم مثل مرحله اول پروتکل‌ها را رعایت کنند به سمت مرحله بحران نمی‌رویم.

وی گفت: خوشبختانه مردم در مرحله اول بسیار خوب پروتکل‌ها را رعایت کردند، ادارات نیز در مرحله اول نهایت همکاری را با دانشگاه علوم پزشکی داشتند و انتظار داریم در این مرحله نیز با همکاری‌های همه جانبه با کمترین صدمات این دوره را طی کنیم، تمام بیلبوردها و تابلوهای سطح شهر باید به هشدارهای کرونا اختصاص پیدا کنند و مردم در رابطه با خطرات این بیماری آگاه باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه روند مقابله با کرونا باید در سبک زندگی مردم تغییر فرهنگی صورت دهد، گفت: استفاده از ماسک باید نهادینه شود و شست و شوی مکرر دست‌ها باید تبدیل به فرهنگ شود.

دکتر کریم گفت: مراسم‌های ازدواج و ترحیم باید به صورت ساده و با کمترین تجملات و تجمعات انجام شود و به طور کلی سبک زندگی مردم باید مطابق با پروتکل‌های مقابله با کرونا تنظیم شود.