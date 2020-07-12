جایگاه امام جمعه در جامعه تبیین شود/ هرچه گلایه کردیم افاقه نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام ظهر یکشنبه در شورای فرهنگ عمومی استان بیان کرد: یکی از سوالاتی که در نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده، وظیفه ائمه جمعه است بنابراین باید وظایف امامان جماعت جمعه در کشور تبیین و بیان شد.

وی اضافه کرد: یکی از وظایفی که بر عهده ائمه جمعه است تبیین معارف اسلامی در جامعه بوده از این رو بایستی این موضوع در دستور کار تمامی ائمه جمعه قرار گیرد.

امام جمعه شیراز در خصوص گام دوم انقلاب و توجه به نظام سازی در گام دوم یادآور شد: پروسه نظام سازی، پروسه‌ای زمان‌بر در حوزه علوم روابط اجتماعی است با این حال در حال تلاش هستیم تا موضوع نظام سازی در حوزه روابط اجتماعی تبیین شود و نقش ائمه جمعه در این بخش نیز هدایت راهبردی است.

او در خصوص جایگاه اجتماعی ائمه جمعه نیز اظهار کرد: ائمه جمعه دارای دو بعد شخصیت در حوزه روابط اجتماعی و روابط خانوادگی هستند از این رو با توجه به نقش شهروندی که ائمه جمعه در سطح اجتماع دارند بایستی وظایف و مسئولیت‌هایی که برعهده ائمه جمعه در راستای تحقق حقوق شهروندی و اجرای وظایف محوله به آنان است را انجام دهند و در حوزه روابط شخصی و خانوادگی نیز فعالیت‌ها و نیازهای روزمره این افراد باید برطرف شود از این رو ائمه جمعه دارای دو بعد رفتاری هستند.

آیت الله دژکام در خصوص هفته عفاف و حجاب نیز تصریح کرد: موضوع هفته عفاف و حجاب از این جهت دارای اهمیت است که شورای فرهنگ عمومی وظایف خود را در این حوزه انجام دادهاز این رو شاهد انباشت مصوبات در این حوزه‌ها هستیم این در حالیست که دستگاه‌های اجرایی با توجه به نوع فعالیت خود باید برنامه‌ای عملیاتی در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در طول سال داشته باشند.

او با اشاره به اینکه هرچقدر در خصوص عفاف و حجاب و اجرایی کردن مصوبات این شورا تاکید و گلایه شده اما افاقه نکرده است، افزود: این انتظار از دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که با توجه به مصوباتی که شورای فرهنگ عمومی داشته است نسبت به تبیین برنامه‌های عملیاتی خود در حوزه عفاف و حجاب اقدام کنند.