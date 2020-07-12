حجت الاسلام رضا گلی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر، بر ترویج فرهنگ اقامه نماز جماعت در خانه در شرایط کرونایی از طریق فضای مجازی تاکید کرد و اظهار داشت: می‌توان از تهدید کرونا به عنوان یک فرصت در زمینه‌های ترویج مسائل فرهنگی مانند نماز از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی استفاده حداکثری کرد.

وی افزود: با توجه به سیر صعودی مبتلایان به بیماری کرونا در شهرستان پلدختر بر اساس دستورالعمل کشوری در راستای فرهنگ سازی اقامه نماز، این فریضه از طریق فضای مجازی در خانه به صورت جماعات اقامه می‌شود.

دبیر ستاد اقامه نماز پلدختر با بیان اینکه تا زمان عادی شدن شرایط، رویکرد ویژه این ستاد، استفاده از فضای مجازی و صدا و سیما است، گفت: رویکرد این ستاد در شهرستان این است که جلسه‌های شورای اقامه نماز در اداره‌ها و دستگاه‌های اجرایی به صورت فعال و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.

حجت الاسلام گلی افزود: کانال‌های خبری و اجتماعی شهرستان پلدختر، پخش زنده اذان در اوقات شرعی را در دستور کار خود قرار دهند و از موذنان جوان و نوجوان به ویژه در این امر استفاده کنند.

وی یادآور شد: ستاد اقامه نماز شهرستان با رایزنی با ستاد مرکزی استان لرستان با توجه به عدم کمک از سوی آموزش و پرورش استان طی یک مرحله به ائمه جماعات مدارس پلدختر کمک نقدی کرده و مرحله دوم نیز با هماهنگی مسئولان استانی و شهرستانی در هفته‌های آینده پرداخت می‌شود.

دبیر ستاد اقامه نماز پلدختر افزود: ستاد اقامه نماز شهرستان پلدختر برای تعمیر و ساخت ۲ مسجد روستاهای سیلزده زورانتل و چم مهر گام مهمی برداشته و عملیات اجرایی این ۲ مسجد در اسرع وقت با کمک خیران آغاز می‌شود.

حجت الاسلام گلی گفت: مجموعه فرهنگی این شهرستان جهت ارتقا امور فرهنگی و اجتماعی در آینده نزدیک برنامه ریزی های مطلوبی دارد.