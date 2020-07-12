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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۰۲

مدیر جهادکشاورزی کرج خبر داد؛

تخریب ۹۲ مورد تغییر کاربری در ماهدشت / آزادسازی ۱۰۰ هکتار

تخریب ۹۲ مورد تغییر کاربری در ماهدشت / آزادسازی ۱۰۰ هکتار

کرج - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج با اشاره به تخریب ۹۲ مورد تغییر کاربری در ماهدشت، گفت: ۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی آزادسازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل صارمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در کرج، گفت: این برخوردها برای هشدار به زمین خواران و نیز پیشگیری از به دام افتادن مردم در چنگال این افراد سودجو است.

وی با بیان این که اراضی کشاورزی بستر تولید هستند، افزود: امنیت غذایی مردم از این بستر تأمین می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج در ادامه با اشاره به اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی در ماهدشت، گفت: بر اساس پیگیری‌های مستمر این مدیریت از طریق سامانه ۱۳۱ و با حکم مرجع قضائی در ماهدشت، شاهین دشت و خیابان جم این شهر بالغ بر ۹۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز از قبیل دیوار کشی، بنا، فونداسیون و محوطه سازی تخریب و حدود ۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی نیز آزادسازی شد.

صارمی در بخش دیگری با تاکید بر اینکه حفاظت از اراضی کشاورزی وظیفه همگانی است، افزود: این امر مستلزم آگاهی شهروندان از ضرورت تولید غذا و نقش مهم حفظ کاربری اراضی در این راه است.

کد مطلب 4972127

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    نظرات

    • عبدالرضااکبری IR ۰۵:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
      0 0
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      به نظر من حاکمان کشورما ویرانی اندیشه ازابادانی دوس دارن ،سمت روستای سلیمان ملارد زمینهای خشک وبی اب وعلف را تبدیل به زمین سرسبز نهال نورس کاشتیم تازه داشت ازویرانی نجات پیدا میکرد که جهادکشاورزی همشون رو قلع قم کرد درحالی که حتی یک متر هم بناداشتیم
    • ناشناس IR ۰۵:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      با ویرانی به کجا جایی بردین ماهایی که باغ داریم چه حمایتی شدیم ما زمین ریر کشت داریم اب نداریم چرا وعده های دروغین میگید کجا آبادانی کردین زمین ها اب نداره برای کشت یکبار کسی نیامد از طرف جهاد اما برای تخریب با حکم میاید برای ابادانی به خواب رفته این

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