تخریب ۹۲ مورد تغییر کاربری در ماهدشت / آزادسازی ۱۰۰ هکتار

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل صارمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در کرج، گفت: این برخوردها برای هشدار به زمین خواران و نیز پیشگیری از به دام افتادن مردم در چنگال این افراد سودجو است.

وی با بیان این که اراضی کشاورزی بستر تولید هستند، افزود: امنیت غذایی مردم از این بستر تأمین می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج در ادامه با اشاره به اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی در ماهدشت، گفت: بر اساس پیگیری‌های مستمر این مدیریت از طریق سامانه ۱۳۱ و با حکم مرجع قضائی در ماهدشت، شاهین دشت و خیابان جم این شهر بالغ بر ۹۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز از قبیل دیوار کشی، بنا، فونداسیون و محوطه سازی تخریب و حدود ۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی نیز آزادسازی شد.

صارمی در بخش دیگری با تاکید بر اینکه حفاظت از اراضی کشاورزی وظیفه همگانی است، افزود: این امر مستلزم آگاهی شهروندان از ضرورت تولید غذا و نقش مهم حفظ کاربری اراضی در این راه است.