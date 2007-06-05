کارگاه "ماهیت استدلال متعالی" در بریتانیا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این کارگاه از سوی دپارتمان فلسفه دانشگاه اسکس انگلستان برگزار می شود.

در روز نخست این کارگاه موضوع "استدلال متعالی و چگونگی امکان پرسشها" و "ارزش انسانی و بازتاب استدلال متعالی" بررسی می شود.

در دومین روز از این کارگاه موضوع "استدلال متعالی و دفاع شهودی" و "شکاکیت و استدلال متعالی" "اثبات پدیدارشناسانه منطقی" بررسی خواهد شد .

از سال 2006 موضوع فلسفه متعالی و طبیعتگرایی در دستور کار دپارتمان دانشگاه اسکس قرار داشته و همایشها و کارگاه های متعددی در این باره تاکنون برگزار شده است. از دیگر برنامه های این دانشگاه در همین موضوع می توان به کارگاه ایدئالیسم متعالی اشاره کرد.

در ماه سپتامبر نیز کنفرانس ماهیت فلسفه متعالی و طبیعتگرایی برگزار می شود.