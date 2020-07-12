فعالیت بازار و اصناف قزوین در صورت رعایت بهداشت مجاز خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رؤسای اتحادیه‌های صنفی شهرستان قزوین در راستای پیشگیری از کرونا در واحدهای صنفی روز یکشنبه با حضور منوچهر حبیبی معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین، نامدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، افضلی رئیس سازمان صمت و جمعی از بازاریان و اصناف در اداره صمت قزوین برگزار شد.

منوچهر حبیبی در این جلسه گفت: هدف از این نشست تقدیر از خدمات انجام شده از سوی اصناف و بازار به خاطر همراهی کسبه در ایام انتشار ویروس کرونا است و باید اذعان کرد اگر این همراهی نبود استان قزوین می‌توانست در شرایط حادتری قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در شرایطی که در محاصره استان‌های قرمز بودیم تنها همراهی اصناف موجب کنترل شرایط شد و از مجموع ۳۹ هزار واحد صنفی بیش از ۳۵ هزار واحد تعطیل کردند و فقط ۴ هزار واحد صنفی فعالیت کردند که این کار به مهار کرونا کمک کرد.

حبیبی تصریح کرد: در این ایام حرکت‌های انسان دوستانه زیادی هم شکل گرفت و با طرح کمک‌های مومنانه شاهد تأمین ماسک و مواد ضد عفونی کننده و اقلام معیشتی بودیم و اقدام ارزشمندی صورت گرفت که امیدوارکننده بود.

وی اضافه کرد: در قزوین صاحب یک ملک تجاری مجموعه تجاری خود را در اختیار بیمارستان صحرایی قرار داد و یک بازاری ۱۰ برابر آنچه ما کمک خواستیم اهدا کرد تا روحیه ایثارگری ترویج شود.

سخنگوی ستاد پیشگیری از کرونا در استان قزوین یادآور شد: از همه کسانی که با راه اندازی خط تولید و کارگاه در تأمین ماسک و مواد ضدعفونی همراهی داشتند و اجازه ندادند کمبودی در این زمینه احساس شود تشکر و قدردانی می‌کنیم و در این میان برخی اجاره‌های واحدهای صنفی را بخشیدند و صحنه‌های زیبایی از کمک و همراهی رقم خورد.

وی بیان کرد: پیش بینی سازمان بهداشت این بود که از ۱۵ خرداد تعداد فوتی‌ها صفر شد و میزان ورودی‌ها به ۲۰ نفر رسید اما در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای شده که مجبوریم تصمیمات دیگری بگیریم.

قزوین و تاکستان در شرایط قرمز قرار دارد

حبیبی اظهار داشت: شرایط در استان قزوین خوب نیست و ویروس بار دیگر فعال شده و خودنمایی می‌کند و قربانی می‌گیرد و در شرایطی که هنوز واکسن آن کشف نشده باید با رعایت فاصله گذاری اجتماعی، رعایت بهداشت و استفاده از ماسک برای کنترل بیماری اقدام کنیم.

وی اضافه کرد: امروز در پیشگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا به عزم همگانی نیاز داریم و همه باید کمک کنند تا وضعیت به بحران و هشدار نرسد و در این زمینه بازاریان و اصناف و کسبه در مهار کرونا نقش مهمی دارند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین تصریح کرد: اگر مردم در بازار و شبکه حمل و نقل و استفاده از خودروهای عمومی بهداشت را رعایت کرده و ماسک بزنند تا ۷۰ درصد از بروز بیماری جلوگیری می‌شود لذا امروز رعایت بهداشت یک مسئولیت اجتماعی بزرگ است.

پویش بزرگ «فروش بدون ماسک ممنوع» راه اندازی شود

وی در ادامه گفت: در مواجه با یک دستفروش شاهد مسئولیت اجتماعی بالای این فروشنده بودیم که وقتی سوال کردیم حاضر هستی کالای خود را به کسانی که ماسک ندارند بفروشی و خودداری کرد برای ما آنقدر ارزش داشت که شاید در بخش دولتی این احساس مسئولیت کمتر بوده و باید این شرایط را بخوبی اطلاع رسانی کنیم تا همه احساس خطر کرده و بهداشت را جدی بگیرند.

حبیبی اظهار داشت: به هر حال کرونا رفتنی است اما صبوری و تحمل و رعایت می‌خواهد و امروز زدن ماسک در واقع شیشه عمر کرونا محسوب می‌شود در زدن ماسک است.

سخنگوی ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در استان قزوین بیان کرد: رویکرد ما این است که بازار با رعایت اصول بهداشتی فعال باشد به شرطی که سلامت مردم به خطر نیفتد و ما اگر بی احتیاطی ببینیم مجبوریم برای سلامت مردم شاید تصمیمات سختی بگیریم اما امیدواریم با همکاری کسبه و مردم فعالیت‌های اقتصادی متوقف نشود.

وی اضافه کرد: اتحادیه‌ها خودشان با افراد زیر مجموعه خود باید ارتباط برقرار کنند، فروشندگان ماسک بزنند و محیط فروشگاه‌ها بهداشتی باشد و هنگامی که مشتری وارد فروشگاهی می‌شود حتماً ماسک بزند و در تاکسی حداکثر سه نفر سوار شوند و با رعایت نکات بهداشتی به کنترل وضعیت کمک کنند.

حبیبی اضافه کرد: سفره خانه‌ها، قهوه خانه‌ها و تالارها در ماه‌های اخیر متأسفانه نکات بهداشتی را رعایت نکردند و مجبور شدیم ۱۷ مدیر متخلف این واحدها را به دستگاه قضائی معرفی کنیم و بیش از ۱۰۰۰ مورد پلمب واحدها نیز اجرا شد.

وی اظهار داشت: کرونا شوخی ندارد و اگر رعایت نکنیم همه آسیب می‌بینیم لذا پیشنهاد می‌کنیم از از امروز پویش بزرگ «فروش بدون ماسک ممنوع» راه اندازی شود تا از شرایط شکننده استان عبور کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: استان‌های همجوار از جمله زنجان و البرز در شرایط قرمز قرار دارند و واحدهای صنفی و بازار تعطیل شده اند و اگر در قزوین نیز نکات بهداشتی را رعایت نکنیم در شرایط قرمز قرار خواهیم گرفت.

وی افزود: در استان قزوین ۳۹ هزار واحد صنفی داریم که ۳۵ هزار واحد در ماههای گذشته تعطیل کردند و خسارت کسب و کارها به واسطه کرونا زیاد بود به همین دلیل تسهیلاتی از سوی دولت پیش بینی شده و تا پایان مرداد پرداخت می‌شود.

حبیبی گفت: سهم تسهیلات حمایتی استان قزوین ۷۳۱ میلیارد تومان است که واحدهای صنفی و صنعتی می‌توانند درخواست خود را ارائه کنند تا از این حمایت برخوردار شوند.

وی در خصوص بخشودگی مالیاتی و تأخیر در دریافت هزینه اب و برق و گاز با شدت گرفتن کرونا از سوی دولت اظهار امیدواری کرد این حمایت‌ها تداوم یابد.

در حال حاضر شهرهای آبیک و آوج در وضعیت سفید، شهرهای تاکستان و قزوین در شرایط قرمز شدن و بویین زهرا در وضعیت زرد قرار دارد.