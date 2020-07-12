پایش ۴۹۰ معدن کوچک طی بهار ۹۹/ ۹ معدن در مدار فعال سازی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، گزارش سه ماهه طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس حاکی است، از ۴۹۰ معدن پایش شده کشور (اخذ آمار ۳۱ استان)، ۹ معدن در مدار احیا و فعال سازی قرار گرفتند. این اقدامات به رغم شرایط و محدودیت‌های کرونا، انجام شده است.

طی بهار ۹۹ برای ۳۳ معدن اقدام کلینیکی انجام شده است. یکی از اقدامات این مدت، احیا و فعال سازی معدن مس میلوئیه- واقع در سیرجان- از طریق جذب سرمایه گذار بوده است که در حال نهایی شدن انعقاد قرارداد فیمابین معدن دار و سرمایه گذار است.

اقدام کلینیکی برای ۱۰۵۳ معدن

در طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک از ابتدای اجرای طرح تا پایان خردادماه امسال، ۲۶۲۰ معدن در ۳۱ استان کشور پایش شده است. از این تعداد بر روی ۱۰۵۳ معدن اقدام کلینیکی و راه حل ارائه شده است.

۴۱ معدن کوچک در مدار تولید

طی این مدت، بر روی ۱۵۵ معدن اقدام نهایی شده و ۴۱ معدن فعال و در حال تولید است.

سال گذشته از مجموع ۲۱۳۰ معدن پایش شده در ۳۱ استان، بر روی ۱۰۲۰ معدن، اقدام کلینیکی انجام و در ۱۴۶ معدن اقدام نهایی انجام شد.

ایمیدرو، طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس را به منظور تأمین خوراک و افزایش تولید زنجیره محصولات از ابتدای سال ۹۸ اجرا کرد.