وضعیت بحرانی ۱۸ بیمار مبتلا کرونا در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار جدید بیماری کرونا در استان در بیست و دومین روز تیر ماه سال ۹۹ عنوان کرد: ۱۵۳ نفر با علائم بالینی مشکوک به بیماری کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی استان مراجعه داشته اند و ۲۹ بیمار با علائم مشکوک به این بیماری در مراکز درمانی بستری شده اند.

وی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته علاوه بر موارد سرپایی، تست ۱۲ مراجعه کننده بیمارستانی با علائم بالینی مشکوک به بیماری کووید ۱۹ که در مراکز درمانی بستری شده بودند مثبت قطعی اعلام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: هم اکنون ۷۳ بیمار مثبت قطعی و مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی استان مورد مراقبت و درمان هستند که از این تعداد ۵۸ نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتایج آزمایشات هستند.

وی بیان کرد: خوشبختانه طی ۲۴ ساعت گذشته، مورد فوتی جدید ناشی از ابتلاء به بیماری نوپدید کووید ۱۹ در استان گزارش نشده است و مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به این بیماری در چهارمحال و بختیاری همان ۶۳ نفر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تاکید کرد: هم اکنون ۱۸ بیمار با شرایط بحرانی و حال عمومی نسبتاً بد در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز درمانی استان مورد مراقبت و درمان هستند.