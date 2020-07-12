طنزهایی درباره «کادوی عروسی» در رادیو صبا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، «بومرنگ» یک برنامه طنز است که با رویکرد بررسی بازتاب مسائل مختلف در زندگی روی آنتن می‌رود.

این برنامه روز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه با موضوع کادوی عروسی با مخاطبان همراه می‌شود. در این برنامه قرار است بررسی شود که بهتر است کادوی عروسی سنگین باشد یا در حد چشم روشنی کافی است.

آیتم‌های نمایشی این برنامه با اجرای حمید الهیاری و نازنین مهیمنی پخش می‌شود.

برنامه «بومرنگ» روزهای زوج ساعت ۱۳:۴۵ به تهیه‌کنندگی نوید جولایی و نویسندگی معصومه پاکروان روی موج اف ام ردیف ۱۰۵,۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش می‌شود.