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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۳۶

شکستگی استخوان پای بازیکن پرسپولیس/ ربیع خواه ۴ هفته غایب است

شکستگی استخوان پای بازیکن پرسپولیس/ ربیع خواه ۴ هفته غایب است

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل مصدومیت نمی تواند چهار هفته برای این تیم بازی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، علیرضا حقیقت پزشک تیم فوتبال پرسپولیس درباره آخرین وضعیت محسن ربیع خواه بازیکن این تیم، گفت: او از ناحیه کف پای خود احساس ناراحتی می‌کرد و برای معاینات بیشتر جهت گرفتن MRI اعزام شد.

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: در جواب آزمایش‌های دقیق مشخص شد که یک استخوان در کف پای ربیع خواه دچار شکستگی شده و به این ترتیب این بازیکن سه تا چهار هفته از میادین دور خواهد بود. او زیر نظر کادر پزشکی تمرین خواهد کرد و تلاش می‌کنیم زودتر از موعد مقرر او را به تمرینات گروهی بازگردانیم.

کد مطلب 4972173

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