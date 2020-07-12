شکستگی استخوان پای بازیکن پرسپولیس/ ربیع خواه ۴ هفته غایب است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، علیرضا حقیقت پزشک تیم فوتبال پرسپولیس درباره آخرین وضعیت محسن ربیع خواه بازیکن این تیم، گفت: او از ناحیه کف پای خود احساس ناراحتی می‌کرد و برای معاینات بیشتر جهت گرفتن MRI اعزام شد.

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: در جواب آزمایش‌های دقیق مشخص شد که یک استخوان در کف پای ربیع خواه دچار شکستگی شده و به این ترتیب این بازیکن سه تا چهار هفته از میادین دور خواهد بود. او زیر نظر کادر پزشکی تمرین خواهد کرد و تلاش می‌کنیم زودتر از موعد مقرر او را به تمرینات گروهی بازگردانیم.