معرفی مدیران بخش های مختلف جشنواره مجازی دانشگاهی «هنر - ۱۹»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، حامد شفیع خواه دبیر نخستین جشنواره مجازی «هنر - ۱۹» طی احکام جداگانه مدیر روابط عمومی و مسئولان بخشهای مختلف دبیرخانه و ستاد اجرایی را معرفی کرد. طی این احکام امین اکبری نسب کارگردان، بازیگر و مدرس تئاتر که پیش از این در اداره برنامههای تئاتر نیز در سمتهای مختلف مدیریت روابط عمومی و مدیر اجرایی حضور داشته است به عنوان مدیر روابط عمومی جشنواره، همچنین امین نقی ئی از دانشجویان فعال دانشکده هنر دانشگاه تهران مرکز به عنوان مدیر اجرایی، پونه شهابی مدیر برنامه ریزی، کیومرث دیلمغانی مدیر شبکههای مجازی، نگار ربیعی مدیر هماهنگی، یلدا عابدینی مدیر بخش تبلیغات نخستین جشنواره مجازی «هنر - ۱۹» دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز منصوب شدند.
نخستین جشنواره مجازی «هنر- ۱۹» در بخشهای بازیگری، نمایشنامهنویسی و داستان کوتاه در راستای حمایت از تولید آثار دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی و دانشکده هنر در مرداد ماه ۹۹ برگزار میشود.
آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره ۷ مرداد ماه است.
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