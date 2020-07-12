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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۳۳

در حوزه پاسخگویی به مردم؛

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی رتبه نخست کشور را کسب کرد

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی رتبه نخست کشور را کسب کرد

بجنورد- مدیرکل امور حقوقی استانداری خراسان شمالی گفت: دانشگاه علوم پزشکی استان رتبه نخست را در میان دانشگاه‌های کشور از نظر دیدارهای چهره به چهره و مردمی به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کرامتی اظهار کرد: در ارزیابی‌های انجام شده در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی با بیشترین میزان دیدارهای مردمی و پاسخگویی به مراجعه کنندگان، توانست رتبه اول را از آن خود کند.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خراسان شمالی ادامه داد: دیدارهای چهره به چهره مدیران با مردم، یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی عملکردهای مدیران است و از سال ۹۶، با تاکید رهبر انقلاب و رئیس جمهوری، این گونه نشست‌ها به صورت جدی در دستور کار است.

وی گفت: در سال ۹۸ هم بر اساس بخشنامه ابلاغ شده استاندار خراسان شمالی، برگزاری دیدارهای مردمی، که مورد تاکید مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری است، به صورت جدی پیگیری می‌شود.

کد مطلب 4972176

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