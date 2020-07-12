دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی رتبه نخست کشور را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کرامتی اظهار کرد: در ارزیابیهای انجام شده در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی با بیشترین میزان دیدارهای مردمی و پاسخگویی به مراجعه کنندگان، توانست رتبه اول را از آن خود کند.
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خراسان شمالی ادامه داد: دیدارهای چهره به چهره مدیران با مردم، یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی عملکردهای مدیران است و از سال ۹۶، با تاکید رهبر انقلاب و رئیس جمهوری، این گونه نشستها به صورت جدی در دستور کار است.
وی گفت: در سال ۹۸ هم بر اساس بخشنامه ابلاغ شده استاندار خراسان شمالی، برگزاری دیدارهای مردمی، که مورد تاکید مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری است، به صورت جدی پیگیری میشود.
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