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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۲۰

در گفتگو با مهر عنوان شد,؛

وزش باد شدید و گرد و خاک در راه قم/ افزایش دمای هوا

وزش باد شدید و گرد و خاک در راه قم/ افزایش دمای هوا

قم - کارشناس هواشناسی استان قم گفت: آسمان قم طی امروز نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک و در برخی مناطق همراه با بارش پراکنده باران است.

مرتضی صبوری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت هوای استان قم اظهار داشت: آسمان قم طی امروز نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک و در برخی مناطق همراه با بارش پراکنده باران است.

وی گفت: سرعت وزش باد امروز بین ۷۰ تا ۹۰ کیلومتر بر ساعت با جهت شرقی و حداقل دمای هوا ۲۸ درجه و حداکثر دمای هوا ۳۸ درجه است.

کارشناس هواشناسی استان قم ابراز کرد: هوای این استان در روز دوشنبه قسمتی تا نیمه ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد و غبارآلود خواهد بود.

وی گفت: سرعت وزش باد دوشنبه ۲۵ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت با جهت شرقی و حداقل دمای هوا ۲۷ درجه و حداکثر دمای هوا ۴۰ درجه خواهد بود.

صبوری عنوان کرد: هوای استان قم در روز سه شنبه کمی تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد است.

وی گفت: سرعت وزش باد سه شنبه بین ۳۵ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت با جهت شمال غربی و حداقل دمای هوا ۲۵ درجه و حداکثر دمای هوا ۴۱ درجه خواهد بود.

کد مطلب 4972182

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