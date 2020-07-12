در گفتگو با مهر عنوان شد,؛ وزش باد شدید و گرد و خاک در راه قم/ افزایش دمای هوا

قم - کارشناس هواشناسی استان قم گفت: آسمان قم طی امروز نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک و در برخی مناطق همراه با بارش پراکنده باران است.