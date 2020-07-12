کاهش تصادفات درچهارمحال وبختیاری نیازمند ترویج فرهنگ رانندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز الله روشن ظهر یکشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان گفت: تعیین الگوهای مناسب رفتاری، کنترل محسوس و نامحسوس، اصلاح ساختار و مهندسی حمل و نقل عمومی از موضوعات قابل توجه در توسعه انضباط اجتماعی به شمار میروند.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان و بحث جذب گردشگر از سایر استانهای کشور گفت: انضباط بخشی ترافیکی از جمله مواردی است که باید در مدیریت تردد و در زمان اجرای طرحهای ترافیکی مد نظر قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه فرهنگ سازی، آموزش و ترویج قوانین راهنمایی و رانندگی از راهبردهای اساسی برای کاهش تصادفات در بلند مدت به شمار میروند، اظهار داشت: مدیریت ترافیک و کنترل عبور و مرور برای کاهش حوادث رانندگی مستلزم تدابیر و روشهای اجرایی خاص بنا به موقعیت زمانی و مکانی است.
وی با تاکید بر اجرای منظم طرحهای ترافیکی ارائه آموزشهای هشداری، استفاده از ابزارهای الکترونیکی و اجرای طرحهای هدفمند پلیس راهی برای کاهش سرعت خودروها را از مهمترین راهکارهای جلوگیری از بروز حوادث و تلفات جادهای از جمله تلفات انسانی در محورهای مواصلاتی و معابر بین شهری استان برشمرد.
وی به گذر بر اجرای دقیق و هدفمند طرحهای پلیس در حوزههای پیشگیری انتظامی و ترافیکی تاکید کرد و گفت: نظم بخشی و روان سازی ترافیک و ترددها در حوزههای درون و برو نشهری از مهمترین موارد قابل توجه در نظم بخشی ترافیکی است.
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