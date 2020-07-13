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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۴۲

۱۰۰ اثر برتر دانش آموزان هرمزگان به مسابقات مرحله کشوری راه یافت

۱۰۰ اثر برتر دانش آموزان هرمزگان به مسابقات مرحله کشوری راه یافت

بندرعباس - معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش هرمزگان از راه یابی قریب به ۱۰۰ اثر دانش آموزان رتبه اول سی و هشتمین دوره مسابقات فرهنگی هنری استان به مرحله کشوری در ۳۰ تیرماه ۹۹ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مهرانی با اعلام پایان مسابقات فرهنگی هنری دانش آموزان استان هرمزگان، گفت: با پایان یافتن مرحله استانی سی و هشتمین دوره مسابقات فرهنگی هنری قریب به ۱۰۰ دانش آموز حائز رتبه برتر شدند.

وی افزود: به خاطر شیوع بیماری کرونا، سی و هشتمین دوره مسابقات فرهنگی هنری به صورت مجازی و فقط در رشته‌های انفرادی برگزار شد که آثار در ۳۰ تیرماه ماه سال جاری به دبیرخانه کشوری ارسال خواهد شد

مهرانی اضافه کرد: سی و هشتمین دوره مسابقات فرهنگی هنری در بیش از ۸۰ رشته در گرایش‌های هنرهای دستی و تجسمی هنرهای نمایشی، هنرهای آوایی، ادبی و رسانه و نیز فضای مجازی با مشارکت ۱۶۵ هزار دانش آموز به صورت مجازی برگزار شد.

معاون فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش استان هرمزگان خاطر نشان کرد: در سال گذشته دانش آموزان هنرمند استان موفق شدند ۲۱ رتبه برتر کشوری را در مسابقات فرهنگی هنری به دست آورند.

کد مطلب 4972194

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