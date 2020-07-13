۱۰۰ اثر برتر دانش آموزان هرمزگان به مسابقات مرحله کشوری راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مهرانی با اعلام پایان مسابقات فرهنگی هنری دانش آموزان استان هرمزگان، گفت: با پایان یافتن مرحله استانی سی و هشتمین دوره مسابقات فرهنگی هنری قریب به ۱۰۰ دانش آموز حائز رتبه برتر شدند.

وی افزود: به خاطر شیوع بیماری کرونا، سی و هشتمین دوره مسابقات فرهنگی هنری به صورت مجازی و فقط در رشته‌های انفرادی برگزار شد که آثار در ۳۰ تیرماه ماه سال جاری به دبیرخانه کشوری ارسال خواهد شد

مهرانی اضافه کرد: سی و هشتمین دوره مسابقات فرهنگی هنری در بیش از ۸۰ رشته در گرایش‌های هنرهای دستی و تجسمی هنرهای نمایشی، هنرهای آوایی، ادبی و رسانه و نیز فضای مجازی با مشارکت ۱۶۵ هزار دانش آموز به صورت مجازی برگزار شد.

معاون فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش استان هرمزگان خاطر نشان کرد: در سال گذشته دانش آموزان هنرمند استان موفق شدند ۲۱ رتبه برتر کشوری را در مسابقات فرهنگی هنری به دست آورند.