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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۰۰

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان:

سنجش نوآموزان گلستانی در ۳۱ پایگاه انجام می شود

سنجش نوآموزان گلستانی در ۳۱ پایگاه انجام می شود

گرگان- مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با بیان این که سنجش پایه اول و پیش دبستانی از ۲۴ تیرماه آغاز می شود، گفت: تعداد پایگاه های سنجش از ۲۱ پایگاه به ۳۱ مرکز افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر احسان گوهری راد، ظهر یکشنبه در جلسه ستاد استانی مقابله و پیشگیری از کرونا اظهارکرد: سنجش پایه اول و پیش دبستانی از ۲۴ تیرماه آغاز و تمام پروتکل های بهداشتی در این پایش رعایت خواهد شد.

وی افزود: تعداد پایگاه های سنجش از ۲۱ پایگاه به ۳۱ مرکز افزایش یافته و علاوه بر آن ساعات کاری این پایگاه ها هم نسبت به گذشته بیشتر شده است.

گوهری راد با بیان این که ثبت نام الکترونیکی است، گفت: این اقدامات در راستای عدم تراکم خانواده ها در مراکز آموزشی انجام شده است.

وی بیان کرد: روز جمعه هفته جاری، با حضور هفت هار و ۲۲۳ دانش آموز مقطع متوسطه اول و دوم آزمون تیزهوشان را با رعایت پروتکل ها برگزار خواهیم کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت که کلاس حضوری برای تجدیدی ها نداشته و امتحانات آن ها هم ۱۶ مرداد ماه آغاز خواهد شد.

کد مطلب 4972197

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