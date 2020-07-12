سنجش نوآموزان گلستانی در ۳۱ پایگاه انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر احسان گوهری راد، ظهر یکشنبه در جلسه ستاد استانی مقابله و پیشگیری از کرونا اظهارکرد: سنجش پایه اول و پیش دبستانی از ۲۴ تیرماه آغاز و تمام پروتکل های بهداشتی در این پایش رعایت خواهد شد.

وی افزود: تعداد پایگاه های سنجش از ۲۱ پایگاه به ۳۱ مرکز افزایش یافته و علاوه بر آن ساعات کاری این پایگاه ها هم نسبت به گذشته بیشتر شده است.

گوهری راد با بیان این که ثبت نام الکترونیکی است، گفت: این اقدامات در راستای عدم تراکم خانواده ها در مراکز آموزشی انجام شده است.

وی بیان کرد: روز جمعه هفته جاری، با حضور هفت هار و ۲۲۳ دانش آموز مقطع متوسطه اول و دوم آزمون تیزهوشان را با رعایت پروتکل ها برگزار خواهیم کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت که کلاس حضوری برای تجدیدی ها نداشته و امتحانات آن ها هم ۱۶ مرداد ماه آغاز خواهد شد.