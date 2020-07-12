به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار علی‌اکبر جاویدان اظهار کرد: پس از وقوع چند فقره سرقت در حوزه خودرو، کاراگاهان پلیس آگاهی کرمانشاه رسیدگی فوری به پرونده‌های تشکیل شده را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: کاراگاهان با انجام تحقیقات گسترده و کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی یک سارق حرفه‌ای شده و پس از هماهنگی با مقام قضائی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ادامه داد: متهم دستگیر شده در بازجویی‌ها به ارتکاب ۴۶ فقره سرقت خودرو، قطعات و محتویات آن در سطح شهر کرمانشاه اعتراف کرد.

این مقام انتظامی از معرفی سارق دستگیر شده به دستگاه قضائی برای صدور حکم لازم خبر داد.