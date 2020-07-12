  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۰۷

فرمانده انتظامی کرمانشاه خبر داد؛

دستگیری سارق حرفه‌ای در کرمانشاه/ کشف ۴۶ فقره سرقت

دستگیری سارق حرفه‌ای در کرمانشاه/ کشف ۴۶ فقره سرقت

کرمانشاه_ فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری سارقی خبر داد که به تنهایی در شهر کرمانشاه مرتکب ۴۶ فقره سرقت خودرو، قطعات و محتویات آن شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار علی‌اکبر جاویدان اظهار کرد: پس از وقوع چند فقره سرقت در حوزه خودرو، کاراگاهان پلیس آگاهی کرمانشاه رسیدگی فوری به پرونده‌های تشکیل شده را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: کاراگاهان با انجام تحقیقات گسترده و کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی یک سارق حرفه‌ای شده و پس از هماهنگی با مقام قضائی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ادامه داد: متهم دستگیر شده در بازجویی‌ها به ارتکاب ۴۶ فقره سرقت خودرو، قطعات و محتویات آن در سطح شهر کرمانشاه اعتراف کرد.

این مقام انتظامی از معرفی سارق دستگیر شده به دستگاه قضائی برای صدور حکم لازم خبر داد.

کد مطلب 4972199

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها