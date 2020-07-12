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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۴۷

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

کارگاه های مردمی تولید ماسک در چهارمحال و بختیاری فعال شدند

کارگاه های مردمی تولید ماسک در چهارمحال و بختیاری فعال شدند

شهرکرد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: کارگاه های مردمی تولید ماسک در چهارمحال و بختیاری برای تامین نیاز ماسک در استان فعال شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: افراد به عنوان سفیران سلامت باید در صورت برخورد به افرادی سهل انگار نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک متذکر شوند.

وی گفت: در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی با ازدحام بیماران در مراکز درمانی و با توجه به محدودیت ظرفیت بیمارستان‌ها و توان کادر درمانی با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: بیمارستان و مراکز درمانی از جمله مراکز پرخطر در روزهای شیوع بیماری کرونا محسوب می‌شوند لذا به مردم توصیه می‌شود تا حد امکان از مراجعه به این مراکز خودداری کنند.

وی گفت: کمک‌های مومنانه در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در راستای دستگیری از نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا در قالب بسته‌های کمک معیشتی به دست عشایر استان رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکردتاکید کرد: گروه‌های مردمی با راه اندازی کارگاه‌های تولیدی ماسک به میدان مبارزه با کرونا آمدند.

وی بیان کرد: ستادهای مقابله با بیماری کرونا در شهرستان‌های تابعه با تشکیل جلسه برای کنترل شیوع این بیماری تصمیم گیری می‌کنند.

کد مطلب 4972200

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