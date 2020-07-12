برگزاری دوره آموزش سواد رسانه ای در ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مرتضوی مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری با اشاره به آغاز دوره آموزشی سواد رسانه‌ای گفت: اولین دوره آموزشی برای گروه‌های سنی و تحصیلی مختلف در کنار آموزش برای خبرنگاران و همکاران روابط عمومی‌های شهرداری ساری با این موضوع و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مواجهه با ویروس کرونا، در محل خانه خبرنگاران شهرداری ساری آغاز شد.

وی به لزوم افزایش آگاهی و ارتقا سطح سواد رسانه‌ای شهروندان اشاره کرده و گفت: بر این اساس مدیریت ارتباطات شهرداری ساری با استفاده از ظرفیت‌های نرم افزاری و سخت افزاری که در اختیار دارد، اولین دوره مجموعه آموزش‌هایی را تحت عنوان سواد رسانه‌ای برای گروه‌های سنی و تحصیلی مختلف برای شهروندان در کنار آموزش برای خبرنگاران و همکاران روابط عمومی‌های شهرداری ساری با این موضوع و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مواجهه با ویروس کرونا، در محل خانه خبرنگاران شهرداری ساری برگزار آغاز کرده است.



وی افزود: فراخوان ثبت نام علاقه مندان برای شرکت در این دوره‌های آموزشی انجام شده و دوره آموزشی با استفاده از اساتید مجرب و متعهد در خانه خبرنگاران آغاز شد.



مرتضوی ادامه داد: برگزاری دوره آموزشی سواد رسانه‌ای برای شهروندان، همکاران مجموعه شهرداری و سازمان‌های تابعه برنامه ریزی شده است.