مساکن مهر تا پاییز امسال باید تعیین تکلیف شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیدین رحمانی رضائیه ظهر یکشنبه در نشست بررسی مشکلات تعاونی‌های مسکن مهر که در اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار شد، اظهار کرد: شرکت‌های تعاونی بایستی عزم خود را جزم کنند تا پروژه‌ها به اتمام برسند از این رو افرادی که توان مالی دارند بایستی نسبت به واریز بدهی خود به شرکت‌ها اقدام کنند.

وی افزود: شرکت‌ها باید با افراد انگشت شماری که ادامه کار را به تعویق می‌اندازند برخورد کنند نباید اجازه داده شود تا چند نفر مسبب ایجاد مشکل برای چند صد نفر شوند که اگر غیر از این صورت گیرد باید از راهکارهای قانونی استفاده کرد.

رحمانی همچنین طرح اقدام ملی مسکن را یکی از ظرفیت‌ها و اقدامات بزرگ دانست که با اجرای به موقع و درست می‌تواند زمینه‌های خانه دار شدن طیف وسیعی را فراهم سازد.