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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۱۲

رئیس بیمارستان داراب اعلام کرد:

ابتلای ۳۰ پرسنل بیمارستان شهرستان داراب به کرونا

ابتلای ۳۰ پرسنل بیمارستان شهرستان داراب به کرونا

شیراز - رئیس بیمارستان داراب گفت: ۳۰ نفر از پرسنل بیمارستان شهرستان داراب به ویروس کرونا مبتلا شده اند.

دکتر رضا پورمحمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به تشدید شیوع ویروس کرونا در شهرستان داراب افزود: متأسفانه مجبور شدیم یک بخش دیگر نیز به بیماران کرونایی اختصاص دهیم.

وی ادامه داد: تاکنون ۳۵۰ نفر به دلیل ابتلاء به کرونا در بیمارستان بستری شدند و ۹ نفر نیز جان خود را از دست داده‌اند.

رئیس بیمارستان داراب یادآور شد: تا این لحظه ۳۰ نفر از پرسنل بیمارستان نیز به کرونا مبتلا شده‌اند و تحت درمان قرار دارند.

پور محمدی تاکید کرد: چنانچه مردم رعایت نکنند به طور حتم شاهد افزایش ابتلاء در شهرستان خواهیم بود.

کد مطلب 4972216

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