دهلران در شرایط هشدار مصرف برق/ شهروندان همکاری کنند

نصرت الله محمد بیگی در گفتگو با مهر اظهار کرد: با بالا رفتن دمای هوا در شهرستان دهلران طی روزهای گذشته چندین مورد سوختگی وسایل اندازه گیری برق (کنتور) در سطح شهر اتفاق افتاده است.

وی بیان کرد: بر اثر شدت گرما از ابتدای سال تاکنون ۱۰۰ مورد سوختی وسایل اندازه گیری برق (کنتور) در شهرستان اتفاق افتاده است.

وی علت آتش سوزی وسایل اندازی گیری (کنتور) را استفاده همزمان چندین وسایل سرمایشی دانست و گفت: بالا رفتن دمای هوا و تک فاز بودن وسایل اندازه گیری و فشار زیاد به سیم‌های برق باعث آتش سوزی شده است

محمد بیگی اظهار داشت: خوشبختانه با تلاش پرسنل این اداره به رغم افت شدید دما تاکنون خاموشی در سطح شهرستان نداشته‌ایم.

وی افزود: بیش از ۲۵ هزار مشترک برق در شهرستان دهلران وجود دارد که از این تعداد ۱۸ هزار خانگی، ومابقی هم تجاری و کشاورزی صنعتی از خدمات برق بهرمند هستند.

رئیس اداره برق دهلران بیان کرد: اگر همشهریان همراهی و در حدود ۱۰ درصد مصرف را کاهش دهند خاموشی در دستور کار قرار نمی‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه تمام شبکه مسی شهر دهلران جمع آوری و به کابل خود نگهدار تبدیل شده است، گفت: با این اقدام از اثرات منفی گوگرد بر شبکه مسی مشکلات نوسان برق شهر حل شد و سال گذشته بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال در بخش‌های مختلف توسعه و اصلاح و بهره برداری هزینه کردیم.