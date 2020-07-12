۸ مرکز جامع علمی کاربردی در زنجان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی واحدپور بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل دانشگاه علمی کاربردی واحد زنجان، از وجود ۱۰ مرکز علمی کاربردی در استان زنجان خبر داد و گفت: در گذشته ۱۶ مرکز علمی کاربردی در استان فعال بود که تمام این واحدها منحل شدند.
وی اظهار کرد: دو واحد مرکز علمی کاربردی هم در استان تا مهرماه سال جاری تعطیل خواهد شد و این دانشگاه با هشت مرکز فعالیت خواهد کرد.
رئیس دانشگاه علمی کاربردی زنجان، با بیان اینکه این دانشگاه سه هزار و ۶۰۰ دانشجو دارد، گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد زنجان در سه محور آموزش، پژوهش و فناوری و فرهنگی و دانشجویی فعالیت لازم را دارد.
واحدپور بابیان اینکه ۶۵۵ مدرس در این دانشگاه تدریس میکنند، گفت: این مدرسین کد مخصوص دارند و تمام اطلاعات این مدرسین در سامانه ثبت شده است.
وی بابیان اینکه مراکز دانشگاه علمی کاربردی در استان زنجان کاهشیافته است، ابراز کرد: این دانشگاه به دنبال تخصصی کردن رشتهها است.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی زنجان، ابراز کرد: توسعه هر کشور بدون در نظر گرفتن امر دانش، امکانپذیر نیست و در این میان دانشگاه جامع علمی کاربردی با برخورداری از آموزشهای مهارت محور و کاربردی در تحقق توسعه آفرینی نقش بسیار مهمی دارد.
مرتضی واحدپور با بیان اینکه آموزشهای مهارتی برای حوزه اشتغال و کارآفرینی است، افزود: در این میان باید به بحث آموزشهای مهارتی توجه شود.
وی با بیان اینکه این دانشگاه به مهارت فارغالتحصیلان تأکید دارد، گفت: باید در دانشگاهها به مهارتآموزی بیشتر توجه شود و دانشگاه بر تحقق این مهم بسیار جدی است.
واحدپور با بیان اینکه زیرساختهای خوبی در استان زنجان برای آموزشهای مهارتی وجود دارد، گفت: مهارتآموزی متناسب با نیازهای استان در این دانشگاه موردتوجه است.
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