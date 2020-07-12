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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۱۶

برگزاری آموزش آنلاین امر به معروف ونهی از منکر درسیستان وبلوچستان

برگزاری آموزش آنلاین امر به معروف ونهی از منکر درسیستان وبلوچستان

زاهدان-معاون رسانه و آموزش ستاد امر به معروف و نهی از منکر سیستان و بلوچستان گفت: نخستین دوره آموزشی آنلاین امر به معروف و نهی از منکر در این استان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر سیستان و بلوچستان، سید مجتبی طباطبایی زاده اظهار داشت: ضرورت احیای امر به معروف و نهی از منکر، مصادیق معروفات و منکرات در جامعه، شیوه‌های نوین مطالبه‌گری در رسانه، نوع حمایت‌های قضائی از آمران به معروف و ناهیان از منکر و اخلاق رسانه‌ای جزو سرفصل‌های اصلی در این دوره آموزشی است که توسط اساتید مجرب تدریس خواهد شد.

وی ادامه داد: به دلیل شرایط کنونی شیوع کرونا تمامی دوره‌های آموزشی این حوزه به صورت آنلاین برگزار و به افراد گواهینامه معتبر اهدا خواهد شد.

معاون رسانه و آموزش ستاد امر به معروف و نهی از منکر سیستان و بلوچستان بیان کرد: افرای که تمایل به شرکت در این دوره آموزشی را دارند می‌توانند از امروز به مدت یک هفته مشخصات و درخواست خود را از طریق واتساپ و یا پیامکی به شماره ۰۹۱۵۹۴۹۱۴۳۸ ارسال کرده و یا به صورت حضوری به دفتر ستاد مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: حضور اصحاب رسانه و فرهنگ و هنر در این دوره‌ها به صورت رایگان خواهد بود.

کد مطلب 4972233

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