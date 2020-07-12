به گزارش خبرنگار مهر، هیات مدیره باشگاه پرسپولیس با حضور سه عضو خود تشکیل جلسه داد تا درباره امور جاری این باشگاه در قبال مسائل مالی و همچنین پرونده های محکومیت خود از سوی فیفا تصمیم گیری کنند.

سنگین ترین پرونده محرومیت باشگاه پرسپولیس مربوط به برانکو ایوانکوویچ می شود که طبق حکم اولیه فیفا بایستی مبلغ یک میلیون و پنجاه هزار یورو به همراه پنج درصد از سود این پول به حساب سرمربی پیشین سرخپوشان واریز شود.

همچنین نزدیک به ۳۵۰ هزار یورو بایستی به دستیاران برانکو پرداخت شود.

باشگاه پرسپولیس با وجود اعتراض به این محکومیت و ارسال لایحه دفاعی ۱۳۰۰ صفحه ای خود به دادگاه عالی ورزش، امیدی به پیروزی در آن ندارد. از این رو هیات مدیره این باشگاه تصمیم جدید برای پرداخت طلب کادرفنی سابق این تیم گرفته است.

باشگاه پرسپولیس در صورت حضور علیرضا بیرانوند در تست های پزشکی آنتورپ بلژیک و تمرینات گروهی این تیم مبلغ ۵۰۰ هزار دلار دریافت می کند.

هیات مدیره پرسپولیس تصمیم گرفت تمامی این مبلغ به همراه طلب نزدیک به ۴۳۰ هزار دلاری خود از سوی فیفا را تمام و کمال به برانکو داده تا پرونده مربوط به این مربی را خاتمه بدهد.