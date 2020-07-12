روند صعودی شیوع کرونا/مجمع خیران ازدواج در مازندارن تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان بعدازظهر یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان، ازدواج آسان جوانان و آسان گیری و همراهی جامعه در این استا را یک ضرورت دانست و گفت: پذیرش ازدواج آسان و اقبال به آن نیاز به آگاهسازی، اطلاع رسانی و تبلیغ دارد و دستگاه‌های مسئول باید بیش از پیش به این مهم بپردازند.

وی ضرورت کمک به جوانان برای ازدواج آسان را با توجه به شرایط سخت اقتصادی متذکر شد و خاطرنشان کرد: تحقق این مهم؛ بخشی در گرو حمایت‌های دولتی است و خوشبختانه در سال ۹۸ بیش از هزار میلیار تومان تسهیلات با بهره چهار درصد برای ازدواج جوانان پرداخت شده که این رقم ۳ درصد بالاتر از میانگین کشوری بوده است و امسال نیز تاکنون ۳۴ درصد از این تسهیلات برابر با میانگین کشوری پرداخت شده است.

استاندار بهره گیری از توانمندی و ظرفیت خیرین و مشارکت‌های مردمی در این مورد را بسیار مهم دانست و گفت: اساسنامه مجمع خیرین ازدواج در سطح ملی به تصویب رسیده و در مازندران نیز طی همین هفته؛ اعضا آن از سوی اداره کل ورزش و جوانان معرفی می‌شوند.

حسین زادگان، افزود: ازدواج جوانان یکی از مسائل اساسی مردم و جامعه ماست و امیدوار هستیم که مردم و خیرین بدرستی نقش را خود در راستای ازدواج آسان جوانان ایفا نمایند و دستگاه‌های دولتی نیز مکلف شدند از همه ظرفیت خود در این خصوص استفاده نمایند.

مقام عالی دولت در مازندران، پر کردن و غنی سازی اوقات فراغت جوانان را از دیگر موضوعات بسیار مهم این بخش برشمرد و اظهار داشت: مقرر شد تا از ظرفیت خالی دستگاه‌های اجرایی اعم از مکان‌ها و زمان‌های آزاد و خالی آنها برای پرکردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و کانون‌هایی که جوانان برای ایجاد خانه جوانان بتوانند از آن استفاده نمایند، بهره گیری شود و دستگاه‌ها مکلف شدند تا طی ۷۲ ساعت آینده این اطلاعات را در اختیار بگذارند.

استاندار ادامه داد: با مشارکت و حضور مردم و محله محور کردن اداره این اماکن می‌توان در جهت مدیریت بهتر و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های فرهنگی ورزشی در جهت غنی سازی اوقات فراغت و رشد و پرورش جوانان اقدام کرد.

نماینده عالی دولت در مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت استفاده از ماسک و پویش من ماسک می زنم، افزود: ورزشکاران و قهرمانان و پهلوانان ورزشی به عنوان گروه‌های محبوب و جوانان و همه عزیزانی که مورد اقبال جامعه هستند، در قالب این کمپین جامعه را در صیانت از سلامت خود ترغیب کنند.

حسین زادگان، یادآور شد: خوشبختانه بر اساس آمار؛ در سایه اطلاع رسانی رسانه‌ها و آگاهی بیشتر مردم از افزایش شیوع بیماری، در ۴۸ ساعت گذشته، نوعی تغییر رفتار در مردم مشاهده می‌شود اما این مطلوب نیست و همچنان از مردم عزیز تقاضا داریم نسبت به زدن ماسک و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی حداکثر اهتمام را داشته باشند و ضمن پیوستن به این کمپین، دیگران را هم در پیوستن به این پویش ترغیب کنند.