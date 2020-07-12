به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله عبدالملکی از همکاری ۵۰۰ نفر از جهادگران کارآفرین در قالب ۸۰ گروه جهادی با برنامه اشتغال کمیته امداد در هفته گذشته خبر داد و گفت: یکی از سه راهبرد اشتغال کمیته امداد توسعه همکاری فعالان کسب و کار است. کسانی که با انگیزه‌های مختلف در فضای کسب و کار کشور مشغول فعالیت هستند و می‌توانند در راستای اهداف خودشان، بخشی از بار اشتغال محرومین را هم بردارند.



وی درباره دلایل کمک گرفتن کمیته امداد از فعالان فضای کسب و کار اظهار کرد: یک سوم کل بیکاران کشور مخاطب کمیته هستند اما هرگز یک سوم منابع کشور را در اختیار نداشته‌ایم و مجبور هستیم از ظرفیت‌های خارج از سیستم کمیته امداد استفاده کنیم.



معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) از جهادگران کارآفرین به عنوان یکی از ظرفیت‌های مناسب کشور یاد و بیان کرد: این جوانان، دغدغه رفع فقر و محرومیت در کشور را دارند و چندین هزار نفر از این عزیزان در مناطق محروم مشغول به فعالیت هستند.



وی از آغار برنامه جهادگران کارآفرین خبر داد و عنوان کرد: با این برنامه، بخشی از گروه‌های جهادی را به سمت اشتغال محرومین از طریق فراهم کردن امکانات لازم سوق می‌دهیم. کمیته امداد برای اشتغال محرومین منابعی را در اختیار دارد و امسال شش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه و ۷۰ میلیارد تومان نیز بودجه هزینه‌ای برای آموزش و پشتیبانی فنی از طرح‌های اشتغال در اختیار داریم.



وی ادامه داد: به نیروی کاری نیاز داریم که از کمیته امداد حقوق نخواهد زیرا اجازه جذب و استخدام نیرو به هیچ وجه نداریم. در همین راستا بچه‌های جهادگر کارآفرین، یکی از گروه‌های مخاطب بسیار خوب هستند و به عنوان نیروی افتخاری و جهادی با کمیته امداد همکار می‌شوند.



معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به برگزاری یک همایش سراسری در ۲۱ استان کشور به صورت ویدئو کنفرانس توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: در این همایش، حدود ۱۸۰ نفر از جهادگران در قالب ۸۰ گروه جهادی شرکت کردند. سال گذشته نیز ۳۵۰ نفر از این افراد را به شبکه اشتغال‌زایی برای محرومین اضافه کرده بودیم و در مجموع در حال حاضر ۵۳۰ نفر عضو دارد.



وی در تشریح فعالیت‌های گروه‌های جهادی اظهار کرد: این گروه‌های جهادی در دوره‌های تخصصی در زمینه کارآفرینی شرکت می‌کنند. البته خیلی از این افراد کارآفرینان حرفه‌ای هستند اما الزاماً دوره‌های آموزشی را برای همه این عزیزان داریم. پس از آن با الگوی اشتغال کمیته امداد در دوره آموزشی دیگر آشنا می‌شوند و در نهایت به عنوان همکاران افتخاری و جهادی کمیته امداد کار خودشان را آغاز می‌کنند.



حجت الله عبدالملکی درباره نوع فعالیت گروه‌های جهادی گفت: کارهایی که این عزیزان انجام می‌دهند اعم از مشاوره شغلی، آموزش‌های کسب و کار و مهارتی، امورات اداری، پیگیری تسهیلات و نظارت بر طرح‌های اشتغالی که توسط کمیته امداد انجام می‌دهند بوده و کمیته امداد به این عزیزان کمک می‌کند تا با سودآوری و بهره‌وری بالاتر، کسب و کارشان را اداره کنند تا هم درآمد طرح‌ها افزایش پیدا کند و هم پایداری آن طرح‌ها بیشتر شود.



وی افزود: برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا آخر سال تعداد اعضای جهادی را به هزار نفر برسانیم و به طور متوسط در هر استان ۳۰ الی ۳۵ نفر با کمیته امداد فعالیت خواهند کرد.