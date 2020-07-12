سیلاب به ۶۰ واحد مسکونی در گلستان خسارت زد

سیدرضا قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بارش های رگباری بامداد امروز(یکشنبه) سبب وقوع سیلاب در بخش هایی از شهرستان های گالیکش، مینودشت و کلاله شد.

وی با بیان این که بارش نقطه ای در کمتر از یک ساعت به حدود ۱۰۰ میلی متر رسید، افزود: چهار روستای دارآباد، اجن قره خوجه، قانجق شهرک و منجانلو در شرق گلستان دچار سیلاب شده و خساراتی را به محصولات کشاورزی، دام، مسکن و تأسیسات زیربنایی وارد شد.

قادری توضیح داد که بیشترین خسارت بخش کشاورزی در زمینه زمین های شالی بود که در مجاورت رودخانه ها قرار دارند.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان توضیح داد که در روستاهای شهرستان مینودشت (محور چهل چای) به دلیل رانش، راه ارتباطی قطع شده بود که به همت مأموران راهداری بازگشایی شد.

وی از رانش جاده در برخی از محورهای روستایی کلاله هم خبرداد و افزود: آب و برق همه مناطق سیل زده جز در دوزین برقرار شده و مشکل دوزین هم بزودی مرتفع می شود.

قادری با بیان این که خوشبختانه تا این لحظه هیچ خسارت جانی گزارش نشده است، گفت: البته بر اثر واژگون شدن یک خودرو، دو نفر در دارآباد گالیکش مجروح شدند که پس از انتقال به بیمارستان، تحت مداوای سرپایی قرار گرفتند.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان اظهارکرد: برآورد خسارت توسط دستگاه های متولی در حال انجام است و بعد از ارزیابی اعلام می شود.

وی تصریح کرد: طبق برآوردهای اولیه بنیاد مسکن ۶۰ واحد مسکونی دچار آبگرفتگی و خسارت شده و نیازمند تعمیر هستند.

قادر اضافه کرد: این منازل هم اکنون توسط نیروهای هلال احمر، بسیج و غیره پاکسازی شده است.