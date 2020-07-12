یک بام و دو هوای مسئولان/ توپ بی مسئولیتی در زمین مردم

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: طی ۴۸ ساعت گذشته در آمار عجیب ۲۴ نفر در استان کرمان به دلیل ابتلاء به کویید ۱۹ جان خود را از دست دادند، وقتی پای حرف‌های مسئولان استان می‌نشینیم فقط یک حرف را می‌شنوید «مردم رعایت نمی کنند» اما یک پرسش مهم مطرح می‌شود. چرا مردم به یکباره اجرای پروتکل‌های بهداشتی را با حساسیت کمتری دنبال کردند؟ برای پیدا کردن جواب این سوال راهی جنگل پردیسان شدم، مکانی که آرامستان شهر نیز در مجاور جنگل قرار گرفته است.

دو دقیقه فاصله بین مرگ و زندگی

کمی بعد از گنبد جبلیه و بعد از پست سرگذاشتن جنگل، سمت راست و در اولین قطعات آرامستان گورهای جدیدی را می‌توان مشاهده کرد که در آخرین ردیف آن تعدادی سیاه پوش در حال عزاداری هستند و در حال پوشاندن قبری که هنوز آهک‌های سفید رنگ در اطرافش دیده می‌شود.

یک نفر با در دست داشتن دستگاهی که دیگر این روزها برای همه آشناست در حال پاشیدن مواد ضد عفونی در اطراف قبر است، تعداد این قبرها نیز هر روز بیشتر می‌شود اما این پایان ماجرا نیست.

دو هزار متر از محل دفن کرونایی ها در عمق جنگل، صدای موسیقی و خنده به گوش می‌رسد، از محل دفن فوتی‌های کرونایی تا محلی که صدها نفر برای تفریح دور هم جمع شده‌اند دو دقیقه راه است

دو هزار متر از محل دفن کرونایی ها در عمق جنگل و مجاور ایستگاه آتش نشانی صدای موسیقی و خنده مردم به گوش می‌رسد، از محل دفن فوتی‌های کرونایی تا محلی که صدها نفر برای تفریح دور هم جمع شده‌اند دو دقیقه راه است.

دو سمت خیابان مملو از جمعیت است، بلال فروشی‌ها در حال کباب کردن ذرت روی زغال هستند، تابلوهای فروش تخمه داغ، قلیان و نوشیدنی دو طرف خیابان نصب شده و چراغ‌های قرمزشان مردم را به خود جلب می‌کند! عده‌ای جوان با خودروهای کلاسیک دور هم جمع شده‌اند قلیان‌ها روی کاپوت ماشین‌ها گذاشته شده و با خنده در حال گفتگو با یکدیگر هستند، روی سکوهای بوستان ده‌ها خانواده بساط آش و عصرانه پهن کرده‌اند و بچه‌ها در حال بازی هستند!

فقط یک چیز در ذهنم نقش می‌بندد این افراد از آنچه که در نزدیکی شأن می‌گذرد، بی خبرند یا بی توجه! اما هر چه که هستند احتمالاً برخی از همین افراد تا چند روز آینده با لباس سیاه چند متر آن سو تر به عزاداری عزیزانشان می‌پردازند.

بازار گنجعلیخان مملو از جمعیت است / ‏‬ خبری از ماسک نیست

در مسیر بازگشت از میدان تاریخی مشتاق می‌گذرم، اطراف میدان مملو از خودروهایی است که صاحبانشان به بازار گنجلیخان رفته‌اند. پیاده رو مملو از جمعیت است، کمتر کسی را می‌توان یافت که ماسک داشته باشد نه خبری از فاصله اجتماعی است و نه کسی وجود دارد که به مردم تذکر دهد.

به سمت میدان ارگ در آن سوی بازار می‌روم، اطراف میدان مملو از جمعیت است که در حجره‌های اطراف میدان در حال خرید و فروش اجناس هستند در میانه میدان هم مملو از افرادی است که پوشش لباسشان نشان می‌دهد اهل شهر کرمان نیستند، پلاک خودروها هم همین مساله را نشان می‌دهد.

بازار داغ تاناکورا در کوچه‌های اطراف میدان ارگ

اغذیه فروشیها هم پر رونق در حال کسب کار از جمعیتی هستند که در آنها حضور دارند.

سمت جنوب میدان اما هیاهوی دیگری برپاست، صدها نفر در بازار تاناکورای کوچه و پس کوچه‌های پشت میدان دور هم جمع شده‌اند، لباس و کفش و اجناس دست دوم را بر روی زمین بساط کرده و می‌فروشند.

صدا به صدا نمی‌رسد، اینجا هم خبری از ماسک و فاصله اجتماعی نیست اینجا دغدغه مردم معیشت است نه سلامت.

بازار کویتی‌ها و غفلت پشت زرق و برق

کمی جلو تر در بازار کویتی‌ها هم مردم در حال خرید اجناس لوکس هستند، در اینجا اما کرونا پشت زرق و برق اجناس خارجی پنهان است، بساط دست فروش‌های اطراف میدان هم پهن است.

از دارو گرفته و تا هر چیز دیگر را می‌توان در بساطشان یافت، درب بازار شهر هم باز است و جمعیتی انبوه در حال رفت و آمد.

در کنار مجسمه «مرد مسگر» آخرین آمار مرگ و میر ناشی از شنیدن کرونا میخ کوب می‌شوم.

درحالیکه هنوز آمار استاندار کرمان که خودش به تازگی از بند کرونا رها شده است نشان می‌دهد در کرمان روزانه ۵ نفر بر اثر کرونا فوت می‌کنند اما رقم منتشر شده جدید دیروز و امروز شوکه کننده است در یک روز در کرمان ۱۲ نفر بر اثر کویید ۱۹ فوت شده‌اند. همین آمار در روز جاری هم تکرار شده است.

رقم منتشر شده جدید دیروز و امروز شوکه کننده است در یک روز در کرمان ۱۲ نفر بر اثر کویید ۱۹ فوت شده‌اند. همین آمار در روز جاری هم تکرار شده است

یاد گلایه‌های استاندار کرمان در ستاد مقابله با شیوع ویروس کرونا می افتم؛ گلایه می‌کرد از مردمی که در مراسم‌های ختم و عروسی گرد هم می آیند، گلایه می‌کرد از مردمی که در بازار و مراکز فروش دور هم جمع می‌شوند و به سفر می‌روند، از مردم خواست پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

آقای استاندار تالارها برای چه مراسمی باز می‌شود / ‏‬ سوال‌هایی که مسئولان باید جواب دهند

اما یک سوال هنوز در ذهنم است، مسئول نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در جامعه و این شلوغی بازار کیست؟ اگر قرار است عروسی و عزا برپا نشود چرا تالارها با ظرفیت ۵۰ درصد باز شده‌اند، اگر برگزاری مراسم عزا در آرامستان اشتباه است چرا متولیان برخورد نمی‌کنند؟ اگر تجمع منجر به شیوع بیماری می‌شود چرا رستوران‌ها و اماکن تفریحی مکانی برای تجمع شده‌اند؟ چرا آزمون‌های استخدامی و آموزشی برپا می‌شود؟ چرا مسافران کرونایی شهرها و استان‌های همجوار در کرمان حضور دارند؟ چرا مجتمع‌های پزشکی کرمان مملو از جمعیت است و خبری از فاصله گذاری در آنها نیست؟ چرا شاهد مأموریت‌های اداری بی وقفه از سوی برخی از ادارات در کرمان هستیم؟ چرا علیرغم شیوع کرونا در برخی از ادارات نه خبری از ماسک زدن است و نه فاصله گذاری اجتماعی؟ چرا تمام مناطق خوش آب و هوای کرمان مملو از جمعیت از استان‌های هم جوار است؟ چرا کلاسهای حل مشکل پایه دوازدهم برگزار می‌شود؟ و اینکه چرا استان کرمان از انتهای لیست استان‌های آلوده به کرونا حالا یکی از کانون‌های شیوع بیماری تبدیل شده است؟

راه اندازی پلیس کویید ۱۹ در کرمان

حالا استاندار کرمان از ایجاد گشتهای ویژه کرونا با همکاری پلیس ۱۱۰ کرمان خبر می‌دهد و می‌گوید: مردم با تماس با این مرکز هر گونه برپایی جلسات فاقد رعایت پروتکل‌ها را گزارش دهند و سوال این است که آیا مسئولان خود تجمعات گسترده مردم در سطح شهر را نمی‌بینند؟

همه امیدوارند تصمیم جدید استانداری کرمان و ایجاد محدودیت‌ها و همراهی نیروی انتظامی و قوه قضائیه بتواند قانون شکنان سلامت را به رعایت قوانین بهداشتی مجبور کند.

هیچکس با فعالیت اقتصادی مخالف نیست اما پرسش این است که چرا فعالیت‌های اقتصادی بدون نظارت و رعایت نکات بهداشتی آغاز شده است؟

مردم برای سلامت خانواده شأن نکات بهداشتی را رعایت کنند

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در گفتگو با مهر از مردم می‌خواهد فارغ از تمام اما و اگرها رعایت بهداشت فردی را جدی بگیرند. چون اگر هر فرد این مسئولیت را به خوبی انجام دهد می‌توان به یک سطح بهداشت عمومی قابل قبول رسید.

مجید شفیعی معتقد است که کادر درمانی استان کرمان به شدت تحت فشار هستند و مردم باید در خصوص کویید ۱۹ پیشگیری کنند چون اگر یک نفر از زنجیره اجتماعی خارج شود همگی بیمار می‌شوند.

وی تاکید کرد که نمی‌توان بساط اقتصاد را جمع کرد و منتظر اتمام شیوع کرونا بود بلکه باید مسائل اقتصادی هم متناسب با کرونا پیش رود اگر می‌خواهیم عادی سازی کنیم باید این عادی سازی مطابق با شرایط موجود انجام شود.

شفیعی گفت: پس از شیوع کرونا هیچ چیز مثل قبل نیست حتی نحوه فعالیت‌های اجتماعی هم باید متناسب با شرایط موجود باشد و نباید همه چیز به روال قبل باز گردد.

اینکه تعداد فوتی‌های کرمان در ۲۴ ساعت به ۱۲ نفر رسیده به این دلیل است که درک دقیقی از شرایط ایجاد نشده و مردم خطر را احساس نمی‌کنند

وی ادامه داد: اینکه تعداد فوتی‌های کرمان در ۲۴ ساعت به ۱۲ نفر رسیده به این دلیل است که درک دقیقی از شرایط ایجاد نشده و مردم خطر را احساس نمی‌کنند، تا پایان کرونا همه باید پای کار باشند در حال حاضر اکثر بیمارستان‌های کرونایی استان با چالش مواجه هستند و فشار روی کادر درمانی بسیار زیاد است.

وی عنوان کرد: امکانات موجود را افزایش داده‌ایم و تجربه کادر پزشکی هم افزایش یافته است اما حجم مراجعات مردم در روزهای اخیر افزایش قابل توجه داشته است و استان در مرحله هشدار قرار دارد.



تاکنون از سه هزار و ۸۶۴ نفر در جنوب کرمان آزمایش تشخیص کووید ۱۹ انجام شده که هزار و ۷۴۷ مورد آن مثبت بوده و بیش از ۷۰ نفر نیز در این منطقه به دلیل ابتلاء به کووید ۱۹ جان خود را از دست داده‌اند.

این آمار از آنجا اهمیت دارد که جنوب استان به یکی از کانون‌های اصلی شیوع کرونا تبدیل شده است و با توجه به حجم بالای مراجعات طی هفته جاری بر تعداد تخت‌های کرونایی در جنوب استان نیز افزوده شده است.

در شمال استان هم بیمارستان‌های بیشتری برای پذیرش بیماران کرونایی اعلام آمادگی کرده‌اند و بر تعداد بیماران هر روز افزوده می‌شود.

طی ۲۴ ساعت گذشته تعداد فوتی‌های کرمان همان عدد ۱۲ نفر را به خود اختصاص داد که شامل ۶ نفر در حوزه کرمان، ۴ نفر جیرفت و ۲ نفر رفسنجان می‌شود.

۸۰ نفر نیز در این مدت در بیمارستان‌های استان بستری شده‌اند و مجموع آمار استان تاکنون به دو هزار و ۵۸۱ بیمار و ۲۴۳ فوتی رسیده است.

مشخص نیست ۲۴۳ نفر فوتی می‌تواند در روزهای آینده مردم استان و مسئولان را بیدار کند یا همچنان بی توجهی‌ها ادامه خواهد یافت.