شناسایی ۲۳۱ بیمار جدید کرونایی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه ۱۹۱ بیمار جدید مشکوک به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در بیمارستان‌های تحت پوشش بستری شدند، شمار ترخیص شدگان را ۱۴۰ نفر بیان کرد.

وی افزود: در حال حاضر ۸۰۴ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های تحت پوشش بستری هستند که حضور در تجمعات، مراکز خرید، تالارها ودورهمی ها از جمله دلایل افزایش روند شیوع بیماری است.

فرزاد جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل نیز شمار بیماران جدید شناسایی شده را ۴۰ بیمار بیان کرد و گفت: ۱۸۴ نفر در حال حاضر بستری هستند.