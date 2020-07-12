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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۰۲

معاون علوم پزشکی شیراز اعلام کرد:

۱۲ نفر بر اثر ابتلا به کرونا در فارس جان باختند

۱۲ نفر بر اثر ابتلا به کرونا در فارس جان باختند

شیراز - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به مرگ ۱۲ نفر در استان فارس بر اثر ابتلا به کرونا طی روز گذشته تاکنون، مجموع آمار مرگ و میر ناشی از این بیماری را ۲۵۷ نفر اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبری بعد از ظهر یکشنبه با اعلام آخرین وضعیت کروناویروس در استودیو سلامت دانشگاه، افزود: از ابتدای شیوع کروناویروس در استان تاکنون، بیش از ۱۸۲ هزار نمونه آزمایش در آزمایشگاه‌های تشخیصی مولکولی استان بررسی شده که از این تعداد ۲۲ هزار و ۴۹۲ مورد مثبت بوده است.

او ۲۵۷ مورد فوتی استان بر اثر ابتلاء به کروناویروس از شروع تاکنون را ۱۲۸ مورد مربوط به شیراز، ۱۱ مورد مرودشت، هفت مورد کازرون، ۶ مورد قیروکارزین، ۵ مورد آباده، ۴ مورد کوار، ۳ مورد داراب، زرقان، استهبان، اقلید، ارسنجان، پاسارگاد و ممسنی هر کدام ۲ مورد، سروستان، نی ریز، بیضا، خرامه، سپیدان، رستم، خرم بید، فیروزآباد، مهر، زرین دشت و لامرد هر کدام یک نفر عنوان کرد و مابقی جانباختگان را نیز مربوط به دیگر دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی استان اعلام کرد.

معاون درمان دانشگاه ادامه داد: با افزایش مراقبت‌های درمانی در مراکز درمانی استان، تاکنون هفده هزار و ۸۸۰ بیمار از بیمارستان‌های استان ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند.

دکتر اکبری همچنین آمار موارد مشکوک و علامت دار را که هم اکنون در مراکز درمانی استان بستری هستند ۶۳۱ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۷۹ نفر به علت وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های مراقبت ویژه بستری شده اند.

وی توصیه کرد: برای پیشگیری از ابتلاء به کروناویروس و قطع زنجیره انتقال این بیماری، رعایت پروتکل‌های بهداشتی الزامی است.

کد مطلب 4972288

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