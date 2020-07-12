به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران با ارسال نامه ای به باشگاههای لیگ برتری ، خواستار تشکیل کمیته صدور مجوز حرفه ای شده است.

در این نامه آمده است با شروع فصل مجوز «حرفه ای/ ملی» و حضور کلیه باشگاه‌های لیگ برتر در زمینه تکمیل و ثبت مدارک خواسته شده ، ضروریست در گام اول مدیران باشگاهها اقدام به تأسیس و اعلام کمیته صدور مجوز حرفه ای باشگاه خود را نمایند.

شرایط حضور افراد در کمیته صدور مجوز حرفه ای بنا بر تخصص ، تجربه و تحصیلات آنها در زمینه های حقوقی ، مالی و .... تأکید شده و احکام انتصاب آنها باید به سازمان لیگ اعلام گردد.

در همین زمینه باشگاه فولاد مبارکه سپاهان نیز در حال بررسی موضوع برای تعیین اعضای کمیته صدور مجوز حرفه ای می باشد که پس از مشخص شدن اعضا، خبر خواهد داد.